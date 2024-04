Pedofil wielokrotnie zgwałcił dziecko. Gdy dziewczynka miała 14 lat, zaszła w ciążę. 54-latek zostanie poddany fizycznej kastracji

Gwałcił latami dziecko i zastraszał je, mówiąc, że zrobi krzywdę jej i jej rodzinie, jeśli tylko zwierzy się komuś ze swojego koszmaru. Glenn Sullivan (54 l.) długo był bezkarny, bo ofiara bała się poskarżyć komukolwiek. Wszystko zmieniło się, gdy mając zaledwie 14 lat dziewczyna zaszła w ciążę ze swoim oprawcą. Wtedy poszła na posterunek policji i opowiedziała o tym, co robił jej mężczyzna, który miał się nią opiekować. Glenn Sullivan (54 l.) ze Springfield w Luizjanie został aresztowany. Badania DNA dowiodły, że to on jest ojcem dziecka spłodzonego z nastolatką. Zanim zaczął się proces, pedofil poszedł na ugodę z prokuraturą. Pójdzie do więzienia na 50 lat i nie zostanie poddany terapii, a kastracji - i to nie chemicznej, przez podawanie środków zmniejszających popęd płciowy, a fizycznej, polegającej na obcięciu jąder.

"Zaleciłem kastrację chemiczną trzem osobom, ale według mojej wiedzy jest to pierwsza nakazana kastracja fizyczna"

Przepisy w stanie Luizjana pozwalają na takie rozwiązanie w przypadku przestępców seksualnych, nie tylko pedofilów. "Zaleciłem kastrację chemiczną trzem osobom, ale według mojej wiedzy jest to pierwsza nakazana kastracja fizyczna" - powiedział zastępca prokuratura okręgowego Brad Cascio: "Uważałem, że ta sprawa jest wystarczająco wstrząsająca i uzasadnia takie działanie. Przestępstwa na tle seksualnym wobec nieletnich to najgorsze przestępstwa, jakie ścigamy. Zamierzam użyć każdego narzędzia, jakie ustawodawca chce nam udostępnić, w tym fizycznej kastracji, aby szukać sprawiedliwości dla dzieci w naszej społeczności" - dodał.

Sonda Jaka kara powinna spotkać pedofila? Długoletnie więzienie Więzienie i dożytowotni zakaz kontaktów z małoletnimi Przede wszystkim zakaz kontaktu z małoletnimi, bo nie ma sensu utrzymywać kogoś takiego w czasie pobytu w więzieniu

QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? Nie ma wstydu powyżej 6/10! Pytanie 1 z 10 "Cornflower" to... Kukurydza Chaber Kuropatwa Dalej