Znany iluzjonista pedofilem! "Gwałcił 2-latki, zapłodnił 14-latkę"

Udawał przyjaciela dzieci, robił dla nich przedstawienia, podczas których występował w roli czarodzieja. Kusił też małym domowym zoo, które miał u siebie w domu. Nikt nie domyślał się, kim jest naprawdę sympatyczny iluzjonista spod Liverpoolu. Tymczasem Paul McKnee (57 l.) był bezwzględnym pedofilem, który gwałcił i zastraszał swoje ofiary. Mężczyzna działał przez co najmniej 13 lat - tyle udowodniono mu przed sądem. W ostatnich latach mieszkał w Tajlandii, gdzie ma żonę i córkę, pracował tam nawet w szkole! Można sobie więc wyobrazić, że te udowodnione czyny 57-latka, za które został skazany, to wierzchołek góry lodowej. Udało się doprowadzić do jego ekstradycji i postawić przed sądem. Udowodniono mu gwałcenie siedmiu dziewczynek w wieku 2-14 lat.

Pedofil zastraszał ofiary i manipulował nimi. Niektóre ofiary "dopiero co wyrosły z pieluch"

Najstarszą ofiarę potwór zapłodnił. Te najmłodsze, jak pisze Daily Mail, dosłownie "dopiero co wyrosły z pieluch". Zwyrodnialec gwałcił dzieci po swoich przedstawieniach, korzystając z każdej okazji, by zostać z nimi choć na moment sam an sam. Wszystko nagrywał, produkując pornografię dziecięcą. Zastraszał swoje ofiary. Sędzia podkreślał w uzasadnieniu wyroku, że McKnee był sprawnym manipulatorem. Ofiary długo bały się zeznawać. Niektóre groziły, że popełnią samobójstwo, jeśli sprawa zostanie zgłoszona przez rodziców na policję. Zaczęły mówić dopiero w 2017 roku i wtedy lawina ruszyła. Paul McKnee został właśnie skazany na 30 lat więzienia. potem także będzie objęty ścisłym nadzorem.

