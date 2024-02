Szokujące słowa Abp Jędraszewskiego. Mówi o pogardzie, aborcji i zagrożeniach

Pełen list metropolity został opublikowany przez krakowską kurię. W dokumencie duchowny przekazał, że okres ten to „szansa, by odzyskać i uwznioślić w sobie godność dziecka Bożego”. − Cały okres Wielkiego Postu jest wielką szansą, aby tę godność na nowo odzyskać i w jakiś sposób ją uwznioślić, zwłaszcza dzięki przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania − czytamy w dokumencie.

Abp Jędraszewski zawarł w swoim liście informacje dotyczące tabletki „dzień po”, jak i aborcji. − Jesteśmy bowiem świadkami zwiększającej się coraz bardziej pogardy wobec nowopowstającego życia, wyrażającej się między innymi w programach coraz łatwiejszego dostępu do aborcji, a także w promowaniu – również w odniesieniu do małoletnich dziewcząt – tzw. pigułki „dzień po”. Wraz z tym idzie w parze łamanie sumień lekarzy i tworzenie takich uregulowań prawnych, które wymuszają na szpitalach przeprowadzanie aborcji. Na to wszystko absolutnie nie możemy się zgodzić! − napisał.

Duchowny wspomniał również o zagrożeniach związanych z pragnieniem powrotu do czasów PRL-u. − Odnosi się to między innymi do rodziców, a także do dzieci i młodzieży, którzy uczęszczają na lekcje religii w szkołach. Niestety, to wielkie dobro nauczania i wychowywania młodych pokoleń w prawdzie o Bogu i o człowieku, a w konsekwencji przekazywania im najwspanialszych wartości humanistycznych, jest ostatnio bardzo zagrożone. W imię laickich ideologii i w imię życia „jakby Boga nie było” pragnie się powrócić do nieszczęsnych dziesięcioleci PRL-u − czytamy dalej.

Pełen list arcybiskupa zostanie odczytany w niedzielę w kościołach Archidiecezji Krakowskiej.