O szczegółach poinformowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. - Jak co roku otrzymywałam sporo pytań o to ilu uczniów warszawskich szkół chodzi na lekcje religii i/lub etyki (przypomnę są to przedmioty nieobowiązkowe). Zapytaliśmy zatem wszystkie przedszkola i szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę, ponad 791 jednostek.

Z danych z ankiety wynika, że w roku szkolnym 2023/2024 na lekcje religii zapisało się 42 % uczniów spośród ponad 271 tys. uczniów. W roku ubiegłym uczęszczało 45% uczniów – napisała Kaznowska w mediach społecznościowych.

Z podanych danych wynika, że na wśród uczęszczających na lekcje religii największa grupę stanowią uczniowie szkół specjalnych i przygotowawczych, natomiast najmniej ci w liceach i technikach. Do tego na zajęcia z religii rodzice zapisali 11 proc. przedszkolaków.

Pustki w seminariach

Na nadmiar kandydatów nie mogą tez liczyć stołeczne seminaria duchowne. W ubiegłym roku diecezji warszawsko-praskiej zgłosiło się rekordowo mało chętnych. Z roku na rok jest ich coraz mniej. Niektóre z seminariów trzeba było przenieść z mniejszych miejscowości do stolicy.