Matura 2024: zmiany na egzaminie. Dyrektor CKE zabrał głos. Uczniowie mogą się zdziwić

Matura 2024 zbliża się wielkimi krokami, więc informacje o tegorocznym egzaminie wzbudzają wiele emocji. Podstawowe pytanie, jakie skierowaliśmy do dyrektora CKE Marcina Smolika brzmiało: "Czy matura będzie inna?". Przedstawiciel Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma dobre wieści dla uczniów, którzy stresują się maturą. Wygląda na to, że twórcy arkuszy nie będą mieli dla nich nieprzyjemnych niespodzianek. Mało tego - ci, którzy już zaczęli powtarzać materiał na maturę powinni sobie poradzić z zestawami obowiązkowymi. Wróćmy jednak do samych zmian. Dyrektor Smolik zwrócił nam uwagę na kilka istotnych kwestii.

Czy matura 2024 będzie inna? Dyrektor CKE nie zostawia złudzeń

Zmiany na egzaminie maturalnym 2024 nie powinny znacząco wpłynąć na przygotowania uczniów. Ta najważniejsza dotyczy formuły, z jaką zmierzą się zdający. Będziemy mieli pewnego rodzaju debiut.

- Po raz pierwszych do egzaminu maturalnego w formule 2023 podejdą uczniowie, którzy ukończyli 5-letnie technikum. Nie zmieniają się za to wymagania, które trzeba spełnić, aby zdać maturę. Należy uzyskać 30% z przedmiotów obowiązkowych oraz jedynie podejść do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym - powiedział naszemu dziennikarzowi dr Marcin Smolik, dyrektor CKE.

Co bardzo ważne dla uczniów, nie będą musieli się oni mierzyć z całą podstawą programową. - Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań. Podstawą programową kształcenia ogólnego jest rozporządzenie ministra edukacji - potwierdził nam dyrektor Smolik, który wyraził nadzieję, że uczniowie zaczęli już powtarzać materiał i zostanie on utrwalony przed egzaminem.

- Warto zacząć powtarzać ten materiał wcześniej, aniżeli dopiero po świętach wielkanocnych. Jeśli chodzi o język polski, na pewno warto sięgnąć do problematyki, poruszonej w obowiązkowych lekturach. W tej formule na pewno są bardzo istotne. Przyda się to zarówno na egzaminie pisemnym, jak i na ustnym. Warto śledzić do arkusze z lat minionych i arkusze pokazowe. Uczniom pomoże systematyczna powtórka. Nie okładajmy tego na ostatnią chwilę - radzi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w rozmowie z "Super Expressem".

Warto dodać, że pytania jawne z języka polskiego zmieniły się w marcu 2023 roku. Nasza redakcja dołącza do apelu dyrektora i wskazuje, że już teraz warto je zgłębić. Przykładowy arkusz prezentujemy pod artykułem. Pamiętajmy również, że na maturze z matematyki możemy uzyskać więcej punktów z zadań zamkniętych. Jakiś czas temu zmieniły się również zasady, dotyczące wypracowań z historii, wypowiedzi pisemnej z WOS-u i typ zadań na przedmiotach ścisłych. Więcej szczegółów znajdziecie w tekście, do którego linkujemy poniżej. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia!