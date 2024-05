i Autor: Tomasz Radzik / Super Express Matura polski 2024. Wiemy, jak będzie wyglądał egzamin maturalny z języka polskiego. Maturzyści muszą to wiedzieć

Matura polski 2024. Wiemy, jak będzie wyglądał egzamin maturalny z języka polskiego. Maturzyści muszą to wiedzieć

Matura polski 2024 już niedługo. Egzamin maturalny z języka polskiego 2024 odbędzie się już we wtorek, 7 maja. Uczniowie zastanawiają się, jak będzie wyglądała tegoroczna matura z języka polskiego. W naszym tekście znajdziecie najważniejsze informacje na temat egzaminu z polskiego. Co będzie na maturze z polskiego? Maturzyści powinni to wiedzieć!