Matura 2024 przesunięta. Co się stało? Jak to wpłynie na harmonogram? Informacje CKE

Kiedy są matury 2024? Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, ale w tym roku matura 2024 rozpocznie się z opóźnieniem. Chodzi o to, że harmonogram matury z poprzednich lat zakładał, że matura zawsze zaczynała się 4 maja. Rozkład matur 2024 jest inny. Egzamin rozpocznie się 7 maja we wtorek od pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. W kolejnych dniach maturzyści zmierzą się z matematyką (8 maja), j. angielskim (9 maja) oraz wiedzą o społeczeństwie (10 maja). Pełny harmonogram matur 2024 znajdziecie w tym artykule: Matura 2024. Harmonogram. Terminy egzaminów pisemnych i ustnych. Niezbędnik maturzysty Ile dni trwa matura 2024? Matura będzie trwała od 7 maja do 25 maja 2024.

W tym roku, podobnie jak rok wcześniej, egzamin odbędzie się w dwóch formułach. Do matury 2024 w formule 2023 przystąpią m.in. ci uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą: 4-letnie liceum ogólnokształcące, szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letnie technikum lub branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Matura 2024 - to musisz wiedzieć

W 2024 roku absolwent musi obowiązkowo przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej: egzaminu z j. polskiego i egzaminu z j. obcego nowożytnego oraz 4 egzaminów w części pisemnej: egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Jak informuje CKE, aby zdać maturę należy uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

