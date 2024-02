i Autor: Tomasz Radzik/Super Express; Shutterstock

Matura 2024

Modlitwy przed maturą. Jakie modlitwy pomogą zdać egzamin? Oto modlitwy dla maturzystów

tas 8:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Matura 2024 zbliża się wielkimi krokami. Uczniowie uczą się do egzaminów, ale również szukają innych sposobów na to, by zwiększyć swoje szanse na dobry wynik na maturze. Dla wielu będzie to modlitwa przed maturą. Do kogo się modlić? Jakie są najlepsze modlitwy dla maturzysty? Sprawdźcie szczegóły.