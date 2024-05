Matura 2024: geografia przecieki. W sieci pojawiły się przecieki z geografii [MATURA 2024 GEOGRAFIA]

Matura 2024 z chemii na poziomie rozszerzonym - formuła 2023. Mamy arkusze CKE i odpowiedzi z chemii do pobrania [NOWA FORMUŁA 16.05.2024]

Matura 2024 chemia rozszerzona. Mamy arkusze CKE i odpowiedzi z chemii do pobrania [STARA I NOWA FORMUŁA 16.05.2024]

Matura 2024: geografia rozszerzona. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE do ściągnięcia [nowa formuła 2023, stara formuła 2015]

Matura 2024: geografia rozszerzona. Co będzie na maturze z geografii? Pytania, odpowiedzi i arkusze CKE [17.05.2022 RELACJA NA ŻYWO]

Matura 2024: geografia przecieki

Matura z geografii 2024 już w piątek, 17 maja. Uczniowie robię ostatnie powtórki materiału, ale nie brakuje również takich, którzy próbują dowiedzieć się, co będzie w arkuszach CKE podczas piątkowego egzaminu. Zwłaszcza że w Internecie nie brakuje informacji, o tzw. przeciekach. Niestety, wiele osób próbuje przekonać maturzystów, że mają oryginalne arkusze CKE.

Przecieki z geografii!

W sieci, zwłaszcza w mediach społecznościowych, pojawiło się mnóstwo wpisów, w których ich autorzy zapewniają, że mają dostęp do oryginalnych arkuszy maturalnych CKE.

Uwaga! Nie dajecie się oszukać. W Internecie nie ma żadnych prawdziwych przecieków. Wszystkie podobne informacje to próby oszustwa.

Matura z geografii. Co będzie? Oto pewniaki

W Internecie można znaleźć za to tzw. pewniaki, które mogą trafić do egzaminacyjnego arkusza. Oczywiście są to tylko spekulacje, ale czasami internauci trafiają z pewniakami. Oto hasła, które wieczorem przed egzaminem z geografii były najczęściej wyszukiwane w Internecie: