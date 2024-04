Matura 2024: uczniowie muszą to wiedzieć!

W temacie zbliżających się egzaminów warto pamiętać, że matura 2024 została przesunięta. Egzaminy maturalne rozpoczną się 7 maja, czyli o trzy dni później niż w 2023 roku. Szczegółowy harmonogram przekazaliśmy w tym miejscu. Dla niektórych oznacza to więcej stresu, a jeszcze dla innych więcej dni na powtórzenie materiału. CKE nie zostawia wątpliwości - w 2024 roku matura zostanie przeprowadzona w dwóch formułach: formule 2023 i formule 2015. Skupmy się teraz na zmianach przed maturą 2024. Część z nich przypadnie do gustu uczniom, ale są też takie, które wywołują sporo dyskusji.

Czego nie będzie na maturze 2024? CKE przedstawiła wymagania maturalne

Wpływ na kształt matury 2024 ma m.in. szalejąca w 2019, 2020 i 2021 roku pandemia koronawirusa. Z racji tego, że wielu uczniów musiało przejść na tryb zdalny, również w 2024 roku egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie, jak jeszcze kilka lat temu, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Żeby zdać maturę, uczeń musi pozytywnie przejść przez język polski, język obcy nowożytny, matematykę, język mniejszości narodowej (jeśli uczeń jest absolwentem szkoły lub oddziału z nauczaniem języka mniejszości) oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej. Z języka obcego i polskiego trzeba zdać egzaminy pisemne i ustne.

Zmiany maturalne 2024. Nowości na matematyce, historii, biologii i innych

Na maturze ustnej z języka polskiego, zdający wylosuje zestaw, składający się z dwóch zadań. Pierwsze sprawdzi wiedzę na temat treści i problematyki lektury obowiązkowej. Drugie zadanie będzie polegało na omówieniu zagadnienia dotyczącego języka, literatury lub innego dzieła sztuki na podstawie dołączonego do polecenia tekstu. Co istotne - liczba pytań jawnych na maturze ustnej z języka polskiego zmalała z 227 do 110.

Podczas części pisemnej zdający zmierzy się z pytaniami sprawdzającymi wiedzę na temat języka polskiego, a w drugiej części napisze wypracowanie na co najmniej 300 słów (na poziomie rozszerzonym do 500). Uczeń dostaje dwa tematy do wyboru. Maturzyści będą musieli w wypracowaniu odwołać się do jednego utworu z obowiązkowej listy lektur i dwóch kontekstów - społecznych, kulturowych, politycznych. Egzamin trwa 240 minut na poziomie podstawowym, a 210 na rozszerzonym.

Ważne zmiany na maturze 2024 dotyczą matematyki. Za pytania zamknięte można uzyskać aż 29 punktów, pojawią się pytania w formule prawda/fałsz, znikną zadania za 5 lub 6 punktów. Na poziomie podstawowym nie będzie zadań związanych z dowodem geometrycznym, obniżono wymagania dotyczące stereometrii i wielomianów. Na poziomie rozszerzonym z matematyki maturzyści rozwiążą wyłącznie zadania otwarte.

Zmiany mamy również na egzaminie maturalnym z języka nowożytnego. 120 minut potrwa egzamin na poziomie podstawowym, a 150 na rozszerzonym. W obu przypadkach do zdobycia jest 60 punktów. Wypracowanie na poziomie podstawowym musi zawierać 80-130 wyrazów, a na rozszerzonym 200-250. Warto wiedzieć, że egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, obniżających średni oczekiwany poziom biegłości językowej oraz zawierających ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

Zmiany na maturze 2024. Przedmioty nieobowiązkowe - WOS, historia, biologia i inne

Dobre wieści dla uczniów, którzy w 2024 roku wybiorą historię - wypracowanie musi zawierać przynajmniej 300 słów, a nie - tak jak było do tej pory - 500. Na maturze z WOS zamiast wypracowania, maturzyści napiszą dwie dłuższe wypowiedzi w formie zażalenia, pozwu lub apelacji. Wypowiedzi muszą być przygotowane na podstawie tekstu źródłowego.

Na maturze z biologii, chemii, fizyki i geografii będzie więcej zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z różnych działów na podstawie tekstów, wykresów, tabel. Informatyka na poziomie rozszerzonym będzie tylko w jednej części, a nie w dwóch. Do tematów związanych z przebiegiem matur 2024 będziemy wracać w kolejnych tekstach.

