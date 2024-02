Matura 2024: Do kiedy deklaracja maturalna 2024? Lepiej nie przegapić tego terminu. Drugiej szansy nie będzie

Deklaracja maturalna 2024. Do kiedy można zapisać się na maturę?

Deklaracja maturalna to bardzo ważny dokument, o którym musi pamiętać każdy maturzysta. Przypominamy, że tylko do 7 lutego 2024 roku maturzyści mają czas na złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych 2024 dotyczących tego, jakie przedmioty będą zdawać na maturze 2024. To ostatni dzwonek dla maturzystów, którzy złożyli deklaracje maturalne w październiku, ale jednak zmienili zdanie co do egzaminów, do których chcą podchodzić. W związku z tym chcą zmienić deklarację maturalną 2024. Po tej dacie, czy po 7.02.2024 zmienianie deklaracji dotyczących matury 2024 nie będzie możliwe (z wyjątkiem uczniów, którzy uzyskają tytuł laureata lub finalisty). Dotrzymanie tego terminu jest niezbędne, by przystąpić do egzaminu w tym roku szkolnym.

Przypominamy, że deklarację składamy do dyrektora szkoły. W formie papierowej najczęściej odbywa się to poprzez wychowawcę, nauczyciela lub sekretariat. Jednak szkoły odchodzą od tej formy i uczniowie mogą złożyć deklarację maturalną 2024 online. Można to zrobić w systemie ZIU.

Deklaracja maturalna 2024: Jak wypełnić deklarację maturalną 2024?

Deklaracja maturalna 2024 oznaczona jest literą A. Dokument zawiera aż 7, w tym 3 z nich, to instrukcje i dodatkowe informacje o egzaminie. Jak wypełnić deklarację maturalną, aby nie było w niej błędu? Jak czytamy na stronie CKE, na pierwszej stronie dokumentu wyjaśnione są dokładnie informacje dotyczące tego, jak wypełnić deklarację maturalną 2024. Strony od 2 do 5 to rubryki, które uzupełnia maturzysta. Jest ich 8 i są oznaczone literami A-H.

Sekcja A to miejsce na dane osoby podchodzącej do egzaminu, czyli nasze imiona i nazwiska, PESEL lub numer dokumentu tożsamości, nazwisko rodowe, płeć oraz datę urodzenia.

Sekcja B dotyczy rodzaju egzaminu (np. w formule 2023);

Sekcja C to miejsce na dane kontaktowe (m.in. adres, telefon);

Sekcja D dotyczy egzaminów obowiązkowych (tu m.in. zaznaczamy poziom egzaminu pisemnego oraz wybieramy język obcy);

Sekcja E to miejsce na wybór przedmiotów dodatkowych i ich poziomu;

Sekcja F poświęcona jest dodatkowym informacjom dotyczącym egzaminów z wybranych przedmiotów jak np. informatyka (wybór systemu operacyjnego), a także miejsce na wybranie języka, w którym chcemy zdawać maturę z dodatkowych przedmiotów np. biologia w języku litewskim (dotyczy uczniów i absolwentów szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej / mniejszości etnicznej / z językiem regionalnym);

Sekcja G i H to miejsce na zaznaczanie oświadczeń i załączników np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Mimo że dokument zawiera wiele rubryk, deklaracja maturalna 2024 nie powinna sprawić problemów w wypełnieniu.