Czy powinna istnieć matura z WF-u? Od kiedy WF będzie na maturze?

Matura 2024: plan nauki do matury 2024. Zostały ostatnie dni, musisz to zrobić!

Czy powinna istnieć matura z WF-u?

Matura 2024 rozpocznie się 7 maja, tradycyjnie od pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Ruszy wtedy maturalny maraton, który zakończy się mniej więcej po miesiącu. Wśród przedmiotów, które muszą zaliczyć maturzyści nie będzie wychowania fizycznego. Czy w przyszłości możliwa jest matura z WF-u?

Pomysł wydaje się dość oryginalny, a jednak, jakiś czas temu zrobiło się o nim głośno. Wszystko za sprawą akcji „Matura z WF-u” i petycji w tej sprawie do ministerstwa edukacji, którą podpisało kilkadziesiąt tysięcy osób!

Według organizatorów akcji, wychowanie fizyczne traktowane jest w szkołach po macoszemu, co jest dużym błędem. Dlatego, gdyby WF stał się przedmiotem maturalnym, jego ranga znacznie by wzrosła, co z kolei przyczyniłoby się do poprawy kondycji i sprawności dzieci i młodzieży.

Co ciekawe, pomysł spotkał się z ciepłym przyjęciem nawet wśród członków ówczesnej władzy, ale nigdy poza sferę pomysłu nie wyszedł. Czy teraz jest to możliwe?

Na razie mało to prawdopodobne. Bo nawet jeśli ktoś uważa, że nie jest to idea pozbawiona sensu, to do rozwiązania jest szereg trudności organizacyjnych, począwszy od zakresu materiału, podziału na część teoretyczną i praktyczną, aż po sposób przeprowadzenia.

Od kiedy WF będzie na maturze?

Na razie nie ma takiego tematu. Jeśli jednak zapadłaby decyzja o egzaminie z WF-u na maturze w przyszłości, to jej wprowadzenie w życie zapewne zajęłoby kilka lat.