Dramat na Mokotowie. Autem elektrycznym huknął w słup, pojazd stanął w ogniu

Do wypadku doszło około godziny 10 na skrzyżowaniu ulicy Madalińskiego i Alei Niepodległości. Kierowcy elektryka nagle ktoś zajechał drogę. - Kierujący pojazdem marki Lucid chcąc uniknąć kolizji z innym autem zjechał z pasa ruchu i uderzył w słup. Na miejscu pracują zastępy Państwowej Straży Pożarnej – przekazał „Super Expressowi” o godz. 11 starszy posterunkowy Rafał Wieczorem z zespołu prasowego stołecznej policji. Kierowcy udało się wyjść z pojazdu o własnych siłach, zaopiekowali się nim ratownicy pogotowia.

Okazuje się, że było to prawdopodobnie jedyne takie auto w Polsce! Jak ustalił nasz reporter, to Lucid Air Dream Edition warty 218 tys. euro, czyli prawie milion złotych. - Wstępna akcja gaśnicza trwała około godziny. Samochód został już zepchnięty do zatoczki autobusowej. Płonęły ogniwa baterii samochodu – powiedział nam st. kpt. Krzysztof Wójcik ze stołecznej straży pożarnej. Dodał, że proces chłodzenia baterii może potrwać nawet do 24 godzin!