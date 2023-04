Bądź dżentelmenem na drodze! Tego nigdy nie rób podczas jazdy. To najczęstsze „grzeszki” kierowców

Dzień Grzeczności za Kierownicą

W środę, 5 kwietnia, w wielu europejskich krajach obchodzony jest Dzień Grzeczności za Kierownicą. W uświadomienie kierowców na temat pożądanych postaw na drodze włączyli się również ostrołęccy policjanci, którzy podpowiadają, czego nie robić, a co robić, by być dżentelmenem również za kierownicą.

Tego nigdy nie rób za kierownicą auta! To najczęstsze grzechy kierowców

Policjanci z Ostrołęki podkreślają, że zasady, którymi na co dzień powinni kierować się wszyscy zmotoryzowani, to przede wszystkim szacunek dla innych, zrozumienie i kultura na drodze. Niestety, często można się spotkać z rażącym pogwałceniem tych zasad. Wśród najczęstszych grzechów kierowców są:

parkowanie gdzie popadnie

niepoprane wyprzedzanie

jazda lewym skrajnym pasem ruchu służącym do wyprzedzania

niezachowywanie bezpiecznej odległości

nieużywanie kierunkowskazów

brawura i przekraczanie prędkości

wyprzedzanie na skrzyżowaniu

nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych

niezgodne z przepisami korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy

brak uprzejmości dla innych kierujących np. niewpuszczanie innych pojazdów z drogi podporządkowanej przy dużym natężeniu ruchu

jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa

Bądź dżentelmenem na drodze. Oto złote zasady

- Poruszanie się po drodze wymaga od wszystkich uczestników ruchu drogowego stosowania się do przepisów. Wszystko po to, aby było bezpiecznie. Musimy pamiętać, że nie jesteśmy sami na drodze. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, a w tym szczególnym dniu do zasad życzliwości i uprzejmości - przekazał kom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Oto zasady, których powinni przestrzegać kierowcy, nie tylko w Dzień Grzeczności za Kierownicą:

bądź tolerancyjny wobec niedoświadczonych lub uczących się, czy starszych kierowców – nie krzycz przez uchyloną szybę, nie gestykuluj w złości

parkuj i wyprzedzaj poprawnie

nie zajmuj niepotrzebnie lewego pasa ruchu

zachowuj bezpieczną odległość

sygnalizuj o swoich zamiarach na drodze – używaj kierunkowskazów!

unikaj brawury i przekraczania prędkości

- Nasza kultura jazdy i sposób zachowania się na drodze również mają duży wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Kultura jazdy zwiększa także płynność ruchu. Do takich zachowań zaliczyć więc można, m.in. jazdę na tzw. suwak, parkowanie w taki sposób, by wystarczyło miejsca dla innych pojazdów, pomoc innemu kierowcy, który takiej pomocy może potrzebować bo np. ma awarię pojazdu. Stosujmy się do zasad życzliwości i uprzejmości na drodze każdego dnia! - apeluje kom. Tomasz Żerański.