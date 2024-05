Roxana Węgiel przerwała milczenie po przegranej w finale Tańca z Gwiazdami! Popłynęły słowa o szczęściu do Michała Kassina!

To już koniec Eurowizji, ale nie skandali! Zwycięzca Nemo zniszczył statuetkę! I jeszcze dodał co myśli o festiwalu

Roxana Wegiel była faworytką "Tańca z gwiazdami" 2024. Jednak w finale przegrała z aktorką Anitą Sokołowską, która razem z Jackiem z Jeshke emocjonalnym pokazem powaliła widzów na kolana. Ostatecznie okazało się, że fani Roxie nie są tak liczni, jak gwiazdy "Przyjaciółek". Roxana Węgiel zamilkła po swojej przegranej, ale wreszcie przemówiła na swoim profilu na Instagramie. Co czuje Roxie po przegranej?

- Mija tydzień od wielkiego finału 14 edycji @tanieczgwiazdami ...ależ to były emocje - przyznała się Węgiel na Instagramie. Roxie podziękowała jednym zdaniem organizatorów show, a resztę posta poświęciła swojemu partnerowi!

- Jestem przeogromnie wdzięczna za możliwość wzięcia udziału w tym formacie.❤️Dziękuję mojemu partnerowi tanecznemu @michalkassin , z którym przebrnęliśmy piękna drogę aż do finału, w którym zdobyliśmy drugie miejsce, dziękuję Michał za profesjonalizm, kreatywność, każdą cenną radę i wskazówkę, wszystko czego mnie nauczyłeś, pokazałeś mi, że limity są tylko i wyłącznie w naszych głowach, dziękuję za to, że wierzyłeś w moje możliwości i eksponowałeś to co najlepsze. Tak się cieszę, że oprócz świetnych treningów, nauki każdego stylu tańca towarzyskiego, zyskałam w Tobie przyjaciela- dobrą duszę.❤️ To wielkie szczęście móc z Tobą pracować, jesteś wybitnym tancerzem, świetnym

- Motylku, byłaś wspaniała na parkiecie ! W każdym tańcu !!! To była wielka przyjemność oglądania co tydzień waszych choreograficznych perełek. Przytulam najmocniej jak umiem. 🦋💙🦋 - Sokołowska jako pierwsza odpisała Roxie.

- Roxie to Ty powinnaś wygrać. Tańczyłaś lepiej niż A. Sokołowska. Życzę Ci wszystkiego dobrego!!! Pozdrawiam - natychmiast dołączyli fani.

- Roxie to ty powinieneś wygrać w tańcu z gwiazdami 😘❤️

- Wasz freestyle był idealnym zakończeniem tego programu…

- Gratuluję Ci 2 miejsca!!!!🤗👏🥈💗🌹🎉 Byliście mega fantastyczną parą @roxie_wegiel & @michalkassin i to Wy powinniście to zwyciężyć bo super zatańczyliście!!!! Mam nadzieję że pewnego dnia jak nadejdzie w przyszłym sezonie @tanieczgwiazdami All Stars to na pewno zdołacie jeszcze raz to wygrać i mam cichą nadzieję że oby to marzenie się spełni!!!! Wszystkiego dobrego Ci życzę i pozdrawiam!!!!! 🥰😉👌🙌🔥💖❣️💎🌟

- Najlepsi z najlepszych!! Bosko i najlepsze choreografie @michalkassin i @jakub.pursa ❤️

