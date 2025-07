"Milionerzy" w Polsacie. Szykują się zmiany!

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych na świecie. Do Polski trafił w 1999 roku i od razu stał się hitem. Od samego początku z formatem był związany Hubert Urbański (59 l.). Chociaż "Milionerzy" kilka razy znikali z anteny TVN, ale lubiany prezenter zawsze wracał na fotel prowadzącego.

Pod koniec czerwca pojawiła się informacja, która zelektryzowała fanów programu - TVN kończy emisję "Milionerów". Kultowy teleturniej szybko znalazł nowy dom w Polsacie. Kilka lat temu podobny los spotkał "Taniec z Gwiazdami". Widzowie zastanawiali się kto przejmie rolę prowadzącego. Jednak zanim ruszyła giełda nazwisk, okazało się, że Hubert Urbański również przechodzi do słonecznej stacji.

W nowej stacji program przeszedł kilka zmian. Niedawno Polsat zaprezentował zdjęcia z nowego studia. O ile prowadzący pozostał ten sam, to zmieniła się scenografia. W nowoczesnym studiu niemal od razu rzuca się w oczy ledowa podłoga, na której wyświetlają się złote znaki zapytania.

"Milionerzy": Kiedy premiera nowego sezonu?

Odświeżone zostały również zasady programu. Zniknie m.in. eliminacja "kto pierwszy, ten lepszy". W ostatnich sezonach emitowanych na antenie TVN, uczestnicy mogli korzystać z czterech kół ratunkowych: "pół na pół", "telefon do przyjaciela", "pytanie do publiczności" oraz "zamiana pytania". Polsat wraca do korzeni programu i usuwa z puli opcję zmiany pytania.

29 lipca nastąpiła oficjalna przeprowadzka "Milionerów" do Polsatu. Ulicami Warszawy przejechał konwój TIRów, na czele którego jechał srebrny kabriolet prowadzony przez Urbańskiego.

"Milionerzy" zadebiutują w Polsacie w nadchodzącej jesiennej ramówce. Wiadomo już, że pierwszy sezon będzie liczył aż 56 odcinków. Premierowy odcinek trafi na antenę w poniedziałek, 1 września.

