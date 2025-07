Wojewódzki wyśmiewa odejście Urbańskiego z TVN

Po 26 latach "Milionerzy" znikają z TVN i przechodzą do Polsatu. Decyzja ta wynika z faktu, że TVN nie przedłużył licencji na kolejne sezony teleturnieju. Według doniesień medialnych, przyczyną były kwestie finansowe związane z kosztami licencji od właściciela formatu, Sony Pictures Television. W efekcie, Polsat zdecydował się na przejęcie popularnego programu. Dla wielu osób był to jeden z najgłośniejszych transferów ostatnich lat. Hubert Urbański, który był twarzą "Milionerów" od samego początku, także przeszedł do konkurencji. Zmiana zaskoczyła widzów i media, a temat szybko stał się pożywką do komentarzy.

Kuba Wojewódzki postanowił skomentować całe zamieszanie w swoim stylu. W rubryce "Mea Culpa" w tygodniku "Polityka" napisał złośliwie:

A jednak. Po 26 latach Hubert Urbański i jego teleturniej przechodzą do Polsatu. Ja bym nie robił tragedii. Do momentu, gdy ze stacji nie odejdzie Prokop czy ja, nie można napisać, że TVN traci milionerów.

Dla wielu to jasny sygnał: Wojewódzki uważa, że to on i Marcin Prokop są prawdziwymi "milionerami" TVN-u, a odejście Urbańskiego to nie powód do żałoby dla stacji.

To nie pierwszy raz, gdy Wojewódzki kpi z innych dziennikarzy

Kuba Wojewódzki już wcześniej drwił z decyzji swoich kolegów z branży. Gdy Gabi Drzewiecka przeniosła się z TVN do TVP, napisał kąśliwie:

Gratuluję wszystkim ludziom garnącym się do Telewizji Polskiej. To wyjątkowy okaz ptaków, które szukają klatki.

Tego typu komentarze to znak rozpoznawczy Wojewódzkiego. Jego styl od lat opiera się na ironii i złośliwościach, które jednych bawią, a innych irytują.

TVN traci "Milionerów", ale Wojewódzki zostaje

Kuba Wojewódzki niedawno podpisał nowy kontrakt i jego program ma być emitowany jeszcze przez minimum cztery sezony. Tymczasem Polsat próbuje nowych-starych rozwiązań i ma nadzieję, że przejęcie "Milionerów" przyciągnie widzów i będzie finansowym strzałem w dziesiątkę.

