Niepokojące wieści z Wrocławia. Zaginęła 41-letnia aktorka Magdalena Majtyka, znana widzom m.in. z seriali "Na Wspólnej" czy "Ojciec Mateusz". Ostatni raz była widziana 4 marca na południu miasta. Rodzina i policja apelują o każdą informację, która mogłaby pomóc w jej odnalezieniu.

Magdalena Majtyka zaginęła

Autor: Wrocławska Policja, Piotr Bartos/ Facebook

Magdalena Majtyka zaginęła. 41-latka ostatni raz widziana była 4 marca

Magdalena Majtyka, aktorka teatralna i filmowa, której twarz jest dobrze znana polskim widzom, zaginęła w minioną środę. Jej mąż, Piotr Bartos, udostępnił w mediach społecznościowych dramatyczne apele, prosząc o wsparcie w poszukiwaniach. "Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy" - napisał na Facebooku, dodając dokładne informacje dotyczące miejsca, w którym kobieta była widziana po raz ostatni.

Według relacji, Majtyka ostatni raz była widziana 4 marca w godzinach wieczornych w rejonie ulicy Karkonoskiej na południu Wrocławia. Prawdopodobnie poruszała się granatowym samochodem marki Opel Corsa. Od tego momentu słuch o niej zaginął, a rodzina i przyjaciele żyją w ogromnym niepokoju.

Zaginęła znana aktorka. Rodzina i policja proszą o pomoc

Policja od momentu zgłoszenia prowadzi intensywne działania poszukiwawcze, które niestety jak dotąd nie przyniosły efektu. Asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu apeluje do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje o Magdalenie Majtyce, o kontakt osobisty lub telefoniczny. Numer alarmowy to 112, a bezpośrednio z jednostką prowadzącą poszukiwania można się kontaktować pod numerem 47 87 116 00 – Komisariat Wrocław-Krzyki.

Zaginiona ma około 160 cm wzrostu, wysportowaną sylwetkę, rude lub kasztanowe włosy, szare oczy i charakterystyczne piegi w okolicach nosa. Jej nagła nieobecność w domowym otoczeniu budzi ogromny niepokój nie tylko wśród rodziny, ale także wśród fanów, którzy pamiętają ją z popularnych seriali telewizyjnych, takich jak "Na Wspólnej", "Ojciec Mateusz" czy "Pierwsza Miłość".

Mąż aktorki sam zaangażował się w poszukiwania, publikując prośby w mediach społecznościowych, licząc na szybkie reakcje internautów.

"Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji w social mediach. Gdyby ktoś widział Magdę, miał jakiekolwiek informacje, proszę o kontakt z policją lub ze mną" - napisał, apelując do wszystkich o pomoc.

