Preselekcje Eurowizja 2026 - wiemy, jak wyglądają występy uczestników. Fragmenty

Preselekcje do Eurowizji 2026. TVP pokazało fragmenty występów

TVP przygotowało niespodziankę dla fanów przed startem eliminacji do Eurowizji 2026. Telewizyjna Jedynka wyemituje muzyczne zmagania wokalistów 7 marca o godzinie 17:35. Zgodnie z ustaleniami portalu Eska, nazwisko triumfatora padnie dobę później w programie "Pytanie na śniadanie". Wybór polskiego kandydata na wydarzenie w Wiedniu leży w rękach publiczności. Najwierniejsi sympatycy poprą swoich idoli, natomiast niezdecydowani widzowie rygorystycznie ocenią wokal, utwór oraz sceniczną oprawę. Stacja ułatwiła to zadanie, udostępniając w sieci krótkie urywki każdego występu przed oficjalną emisją koncertu. Faworytów można wytypować po obejrzeniu wideo z naszej galerii.

Kto wygra preselekcje do Eurowizji 2026? Lista wszystkich kandydatów

Walka o triumf w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji wciąż trwa. O wyjazd do stolicy Austrii ubiegają się:

Basia Giewont - "Zimna woda"

Stasiek Kukulski - "This too shall pass"

Anastazja Maciąg - "Wild Child"

Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

Alicja Szemplińska - "Pray"

Ola Antoniak - "Don't you try"

Eurowizja 2026 - gdzie i kiedy?

Obiekt Wiener Stadthalle ugości 70. edycję festiwalu. Półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku, a zwycięzcę poznamy oficjalnie 16 maja. Austria zorganizuje konkurs dzięki wygranej utworu "Wasted Love" śpiewanego przez JJ. W Wiedniu usłyszymy przedstawicieli 35 państw, co daje najniższy wynik od 2003 roku. To bezpośredni efekt bojkotu imprezy przez pięć krajów. Państwa te całkowicie sprzeciwiają się udziałowi Izraela w muzycznej rywalizacji.

