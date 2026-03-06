Preselekcje Eurowizja 2026 - wiemy, jak wyglądają występy uczestników. Fragmenty

Spis treści
Preselekcje do Eurowizji 2026. TVP pokazało fragmenty występów
TVP przygotowało niespodziankę dla fanów przed startem eliminacji do Eurowizji 2026. Telewizyjna Jedynka wyemituje muzyczne zmagania wokalistów 7 marca o godzinie 17:35. Zgodnie z ustaleniami portalu Eska, nazwisko triumfatora padnie dobę później w programie "Pytanie na śniadanie". Wybór polskiego kandydata na wydarzenie w Wiedniu leży w rękach publiczności. Najwierniejsi sympatycy poprą swoich idoli, natomiast niezdecydowani widzowie rygorystycznie ocenią wokal, utwór oraz sceniczną oprawę. Stacja ułatwiła to zadanie, udostępniając w sieci krótkie urywki każdego występu przed oficjalną emisją koncertu. Faworytów można wytypować po obejrzeniu wideo z naszej galerii.
ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 - TVP odsłania karty przed preselekcjami. Zaskakująca nieobecność Justyny Steczkowskiej
Kto wygra preselekcje do Eurowizji 2026? Lista wszystkich kandydatów
Walka o triumf w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji wciąż trwa. O wyjazd do stolicy Austrii ubiegają się:
- Basia Giewont - "Zimna woda"
- Stasiek Kukulski - "This too shall pass"
- Anastazja Maciąg - "Wild Child"
- Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"
- Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
- Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
- Alicja Szemplińska - "Pray"
- Ola Antoniak - "Don't you try"
Eurowizja 2026 - gdzie i kiedy?
Obiekt Wiener Stadthalle ugości 70. edycję festiwalu. Półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku, a zwycięzcę poznamy oficjalnie 16 maja. Austria zorganizuje konkurs dzięki wygranej utworu "Wasted Love" śpiewanego przez JJ. W Wiedniu usłyszymy przedstawicieli 35 państw, co daje najniższy wynik od 2003 roku. To bezpośredni efekt bojkotu imprezy przez pięć krajów. Państwa te całkowicie sprzeciwiają się udziałowi Izraela w muzycznej rywalizacji.