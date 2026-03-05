Eurowizja 2026 - TVP odsłania karty przed preselekcjami. Zaskakująca nieobecność Justyny Steczkowskiej

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-05 21:22

Telewizja Polska oficjalnie ogłosiła listę artystów, którzy uświetnią nadchodzące krajowe eliminacje do Eurowizji 2026. Na scenie, poza uczestnikami walczącymi o bilet do Wiednia, pojawią się goście specjalni. Decyzja nadawcy może jednak dziwić, ponieważ wbrew tradycji zabraknie ubiegłorocznej reprezentantki, Justyny Steczkowskiej. Wiemy już, kto wystąpi zamiast niej.

Preselekcje do Eurowizji bez Steczkowskiej

Nazwisko artysty, który poleci do Wiednia na jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji, poznamy oficjalnie 8 marca, jednak publiczny nadawca zaplanował emisję występów konkursowych dzień wcześniej. Już 7 marca o godzinie 17:35 w TVP1 rozpocznie się widowisko pod tytułem „Finał Polskich Kwalifikacji – Eurowizja 2026”. O szansę na międzynarodową karierę powalczy ośmiu wokalistów, a telewidzowie będą mogli oddawać głosy na swoich faworytów za pośrednictwem wiadomości SMS aż do północy. Organizatorzy przygotowali również część artystyczną z udziałem gości specjalnych, mocno związanych z historią konkursu. Sporym zaskoczeniem jest jednak brak Justyny Steczkowskiej, która reprezentowała nas w 2025 roku. Zwyczajowo ustępujący reprezentant uświetniał preselekcje swoim występem, lecz tym razem ta tradycja została przerwana. Stacja ujawniła już nazwiska gwiazd, które wypełnią tę lukę.

Michał Wiśniewski i Viki Gabor wystąpią gościnnie

Na scenie zobaczymy charyzmatycznego lidera zespołu Ich Troje. Obecność Michała Wiśniewskiego jest w pełni uzasadniona, gdyż jego formacja dwukrotnie broniła polskich barw w międzynarodowych zmaganiach. W 2003 roku utwór „Keine Grenzen” przyniósł im wysokie, 7. miejsce, co do dziś pozostaje drugim najlepszym wynikiem Polski w historii. Trzy lata później grupa powróciła z piosenką „Follow My Heart”, lecz wówczas nie udało im się przebrnąć przez półfinał. Mimo to wokalista wciąż uznawany jest za jedną z największych ikon eurowizyjnych zmagań w naszym kraju. Obok niego wystąpi młoda wokalistka, która co prawda nie startowała w „dorosłej” edycji, ale zapisała się złotymi zgłoskami w historii wersji dla dzieci. Viki Gabor w 2019 roku podczas finału w Gliwicach brawurowo wykonała hit „Superhero”. Jej zwycięstwo na Eurowizji Junior zapewniło Polsce historyczny, drugi triumf z rzędu w tym plebiscycie.

Pełna lista uczestników walczących o wyjazd do Wiednia

O prawo do reprezentowania kraju podczas konkursu w Austrii ubiega się zróżnicowana grupa wykonawców. Oto pełne zestawienie kandydatów oraz tytuły ich propozycji:

  • Basia Giewont - „Zimna woda”
  • Stasiek Kukulski - „This too shall pass”
  • Anastazja Maciąg - „Wild Child”
  • Piotr Pręgowski - „Parawany Tango”
  • Jeremi Sikorski - „Cienie przeszłości”
  • Karolina Szczurowska - „Nie bój się”
  • Alicja Szemplińska - „Pray”
  • Ola Antoniak - z „Don't you try”
STASIEK KUKULSKI O EUROWIZJI 2026 i... POWIĄZANIU Z NATALIĄ KUKULSKĄ
Justyna Steczkowska
Viki Gabor
Michał Wiśniewski
EUROWIZJA 2026
Justyna Steczkowska