Eurowizja 2026 - TVP odsłania karty przed preselekcjami. Zaskakująca nieobecność Justyny Steczkowskiej

Preselekcje do Eurowizji bez Steczkowskiej

Nazwisko artysty, który poleci do Wiednia na jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji, poznamy oficjalnie 8 marca, jednak publiczny nadawca zaplanował emisję występów konkursowych dzień wcześniej. Już 7 marca o godzinie 17:35 w TVP1 rozpocznie się widowisko pod tytułem „Finał Polskich Kwalifikacji – Eurowizja 2026”. O szansę na międzynarodową karierę powalczy ośmiu wokalistów, a telewidzowie będą mogli oddawać głosy na swoich faworytów za pośrednictwem wiadomości SMS aż do północy. Organizatorzy przygotowali również część artystyczną z udziałem gości specjalnych, mocno związanych z historią konkursu. Sporym zaskoczeniem jest jednak brak Justyny Steczkowskiej, która reprezentowała nas w 2025 roku. Zwyczajowo ustępujący reprezentant uświetniał preselekcje swoim występem, lecz tym razem ta tradycja została przerwana. Stacja ujawniła już nazwiska gwiazd, które wypełnią tę lukę.

ZOBACZ TAKŻE: Kto powinien wygrać polskie preselekcje do Eurowizji 2026? Wybieramy faworyta naszych czytelników [SONDA]

Michał Wiśniewski i Viki Gabor wystąpią gościnnie

Na scenie zobaczymy charyzmatycznego lidera zespołu Ich Troje. Obecność Michała Wiśniewskiego jest w pełni uzasadniona, gdyż jego formacja dwukrotnie broniła polskich barw w międzynarodowych zmaganiach. W 2003 roku utwór „Keine Grenzen” przyniósł im wysokie, 7. miejsce, co do dziś pozostaje drugim najlepszym wynikiem Polski w historii. Trzy lata później grupa powróciła z piosenką „Follow My Heart”, lecz wówczas nie udało im się przebrnąć przez półfinał. Mimo to wokalista wciąż uznawany jest za jedną z największych ikon eurowizyjnych zmagań w naszym kraju. Obok niego wystąpi młoda wokalistka, która co prawda nie startowała w „dorosłej” edycji, ale zapisała się złotymi zgłoskami w historii wersji dla dzieci. Viki Gabor w 2019 roku podczas finału w Gliwicach brawurowo wykonała hit „Superhero”. Jej zwycięstwo na Eurowizji Junior zapewniło Polsce historyczny, drugi triumf z rzędu w tym plebiscycie.

Pełna lista uczestników walczących o wyjazd do Wiednia

O prawo do reprezentowania kraju podczas konkursu w Austrii ubiega się zróżnicowana grupa wykonawców. Oto pełne zestawienie kandydatów oraz tytuły ich propozycji:

Basia Giewont - „Zimna woda”

Stasiek Kukulski - „This too shall pass”

Anastazja Maciąg - „Wild Child”

Piotr Pręgowski - „Parawany Tango”

Jeremi Sikorski - „Cienie przeszłości”

Karolina Szczurowska - „Nie bój się”

Alicja Szemplińska - „Pray”

Ola Antoniak - z „Don't you try”

STASIEK KUKULSKI O EUROWIZJI 2026 i... POWIĄZANIU Z NATALIĄ KUKULSKĄ