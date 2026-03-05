Naatalisa zaskoczy w "Królowej przetrwania". Koleżanki z programu zdradzają całą prawdę

Trzecia edycja popularnego reality show wystartowała z wysokiego C, serwując widzom od razu porcję łez i konfliktów. Uwagę odbiorców, a także operatorów kamer, przykuła natychmiast Natalia Sadowska aka Naatalisa, której atuty fizyczne były chętnie eksponowane na ekranie.

Uczestniczki "Królowej przetrwania" oceniają Natalię Sadowską

Przy okazji oficjalnej premiery formatu media miały szansę porozmawiać z bohaterkami o kulisach wyprawy do dżungli. W wywiadach udzielonych Radiu ESKA panie opowiadały o rodzących się przyjaźniach oraz konfliktach. Wiele ciepłych słów popłynęło w stronę Dominiki Rybak, ale sporym zaskoczeniem są opinie o Natalii Sadowskiej. Choć raperka znana jako Naatalisa budzi kontrowersje, jej koleżanki z planu zgodnie twierdzą, że to super dziewczyna.

Wszyscy myślą, że ona tylko kręci du*ą, [...] ale szczerze bardzo zaskoczyła mnie tym, że ona jest naprawdę inteligentna. Jest pielęgniarką, jest bardzo delikatną osobą, jest mega fajna też do spędzania czasu. Więc to, że trzęsie du*ą to jedno, ale to, że ma coś w głowie to drugie - stwierdziła Youtuberka Aga Grzelak.

Nicol Pniewska szczerze o relacji z Naatalisą

Kiedy zapytano Nicol Pniewską o to, z kim najlepiej ułożyła sobie relacje podczas trwania programu, influencerka wskazała właśnie na Natalię Sadowską. Przyznała jednak uczciwie, że ten wybór był dla niej samej sporym zaskoczeniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę pierwsze wrażenie.

Naprawdę Naatalisa, jak się ją pozna, jest super osobą. Normalną, troskliwą, wrażliwą, radosną. Jest prześmieszna i przewspaniała. W pierwszym odcinku była jeszcze tą krejzolką, ale naprawdę, jak się tak z nią pogada i w ogóle, okazuje się cudowna i za to ją pokochałam - powiedziała Nicol Pniewska w rozmowie z ESKĄ.

