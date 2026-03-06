Stasiek Kukulski o Natalii Kukulskiej. Wreszcie wyjaśnił, czy są rodziną

Stasiek Kukulski reaguje na plotki o Natalii Kukulskiej

Stasiek Kukulski przy okazji preselekcji do Eurowizji 2026 zagościł w studiu ESKI. Adrian Rybak wykorzystał ten moment, by podjąć temat jego domniemanych powiązań z Natalią Kukulską. Odbiorcy od lat snują domysły, czy osiemnastoletni muzyk jest bratem lub synem słynnej gwiazdy. W trakcie radiowego wywiadu artysta opowiedział o tym, z jaką częstotliwością musi odpowiadać na podobne pytania.

Tak, bardzo często się spotykam. Dzisiaj też się mi już pytali, czy ja jestem spokrewniony z Natalia Kukulską - powiedział Stasiek w wywiadzie dla ESKI. - Czy jestem synem, czy bratem, czy ojcem nawet... Już były różne wersje - dodał.

Stasiek Kukulski ujawnia prawdę o relacjach z Natalią Kukulską

Kandydat na Eurowizję ostatecznie rozwiał wszelkie wątpliwości i potwierdził, że nie łączą go żadne więzy krwi ze znaną piosenkarką. Jednocześnie muzyk od razu szczerze podkreślił, że tego typu powracające spekulacje wcale nie są dla niego uciążliwe.

Nie jestem rodziną Natalii Kukulskiej. Nie chcę, żeby to tak wyszło, że mnie to męczy, albo że ja jestem zdenerwowany przez to, że ktoś mnie o to pyta. Jest to dla mnie bardzo miłe, że w ogóle ktoś mówi, że ja mogę być pani Natalii synem - opowiadał w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI.

Stasiek Kukulski o Natalii Kukulskiej i jej mężu

Podczas wywiadu dla stacji nastolatek jednoznacznie przyznał również, że darzy ogromnym szacunkiem muzyczny dorobek piosenkarki, a także niezwykle docenia artystyczny kunszt jej życiowego partnera.

Pani Natalia jest genialną wokalistką, artystką. Pani Natalii mąż Michał Dąbrówka jest genialnym perkusistą, także jeśli ktoś mówi, że ja mogę być ich synem, no to chyba rzeczywiście sobie dobrze radzę muzycznie.

Stasiek Kukulski walczy o Eurowizję 2026

Wokalista dotarł do etapu finałowego i zacięcie rywalizuje o miano polskiego reprezentanta na Eurowizji 2026 w Wiedniu. Ostateczny sukces w trwających preselekcjach ma mu zagwarantować wykonywana w konkursie piosenka zatytułowana „This Too Shall Pass”.

