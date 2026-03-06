Natalia Kukulska w OGROMNYM szoku! Tego nikt się nie spodziewał na jej 50. urodzinach!

Natalia Kukulska świętowała 50. urodziny w wielkim stylu w centrum Warszawy! Zaskoczona gwiazda nie spodziewała się niespodzianki od męża Michała Dąbrówka i przyjaciół, w tym Kayah i Ani Rusowicz. Impreza pełna tańców, prezentów i ogromnego tortu trwała do rana. Sprawdźcie, co tam się działo!

Tego absolutnie się nie spodziewała. Natalia Kukulska, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, obchodziła swoje 50. urodziny w centrum Warszawy. Niespodziankę zorganizował jej mąż, Michał Dąbrówka, który przywiózł ją na miejsce z zasłoniętymi oczami. To, co zobaczyła po wejściu do klubu, sprawiło, że artystka niemal oniemiała z wrażenia.

Natalia Kukulska w szoku! Takiej imprezy 50. urodzin jeszcze nie było!

W czwartkowy wieczór serce Warszawy biło rytmem muzyki, a w jednym z najbardziej znanych klubów stolicy zebrała się plejada gwiazd. Na przyjęciu urodzinowym Natalii Kukulskiej pojawiły się między innymi Kayah, Ania Rusowicz, a także liczne przyjaciółki i przyjaciele artystki z branży muzycznej i show-biznesu. Sam fakt, że wokalistka została przywieziona w ciemno, zaskoczył ją już od pierwszej chwili. 

50 lat Natalii Kukulskiej! Przyjaciele, tort i cała masa emocji

Impreza trwała do białego rana i pełna była śmiechu, muzyki oraz wspomnień. Kulminacyjnym momentem wieczoru był ogromny tort w kształcie podobizny Natalii, który pojawił się na środku sali. Artystka przyjęła go z lekkim zawstydzeniem, żartując, że "pięćdziesiątka jest obciachowa", co rozbawiło wszystkich zgromadzonych. W trakcie wieczoru nie zabrakło tańców, wspólnego śpiewania i wspomnień z lat kariery wokalistki. Kukulska z imprezy wyszła obładowana kwiatami i prezentami, a ukochany menadżer pożegnał ją soczystym całusem.

Kim jest Natalia Kukulska?

Natalia Kukulska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej. Swoją przygodę z estradą rozpoczęła już w dzieciństwie. Karierę solową prowadzi od lat 90., w tym czasie wydała kilkanaście albumów, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Fryderyki i Telekamery. Jej repertuar obejmuje zarówno pop, jazz, jak i muzykę dla dzieci, co sprawia, że jej twórczość trafia do szerokiego grona odbiorców. Kukulska wielokrotnie reprezentowała Polskę na międzynarodowych festiwalach, a jej koncerty przyciągają rzesze fanów w całym kraju.  

