Natalia Kukulska wyprawiła córce 18. urodziny. Ogromny PRZEPYCH, celebryci i dziecięcy tort

Taka mama jak Natalia Kukulska to prawdziwy skarb. Artystka ma ze swoimi dziećmi wręcz przyjacielskie relacje. Zorganizowała dla swojej córki Anny Dąbrówki prawdziwy bal. Dziewczyna 18 lat skończyła 4 maja, ale wymarzone przyjęcie odbyło się dopiero w Dzień Dziecka. Nie była to jednak typowa domówka z rówieśnikami, ale przyjęcie na miarę wielkiego eventu. Solenizantka wyglądała jak królewna. Żeby zaśpiewać Ani „Sto lat” goście tłumnie przybyli do jednego z modnych klubów w Warszawie. Nie zabrakło na nim również celebrytów. Wpadły, m.in. Dorota Szelągowska i Natalia Jaroszewska.

Jak na balu przebierańców!

Po przebraniach widać, że dress code inspirowany był bajkami Disneya. Królowała Myszka Miki, której nie zabrakło także na urodzinowym torcie. „Przekornie - 18 urodziny mojej Ani świętowaliśmy, kończąc w dniu dziecka! Co to była za impreza… bajkowa! Wymarzona i zasłużona! Cudowni goście, wspaniałe miejsce i szalone stroje i tańce… takie wejście w dorosłość to rozumiem! Wzruszeń i wspomnień też nie zabrakło… z mojego maleństwa taka piękna księżniczka! To niezwykły moment w życiu – tuż po maturze, tuż przed studiami… ech… zgłupieć można, co patrząc na zdjęcia, chyba nam się udało!” - napisała Kukulska na swoim Instagramie pod serią zdjęć z przyjęcia.

Syn Natalii Kukulskiej marzy o śpiewaniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.