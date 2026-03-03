Natalia Kukulska kończy 50 lat. Jej styl, włosy i muzyka przeszły prawdziwą rewolucję. Zwłaszcza włosy!

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2026-03-03 16:43

Dziś, 3 marca, Natalia Kukulska świętuje 50. urodziny. I to jest ten moment, kiedy człowiek łapie się na myśli: „niemożliwe!”. Bo dla wielu z nas Natalia wciąż ma w sobie coś z tej dziewczynki, którą Polska znała na pamięć – tylko że ona dawno już nie jest „małą Natalką”, a dojrzałą artystką, która swoje życie i karierę prowadzi po własnych zasadach.

Muzyczna rodzina i własny głos Natalii Kukulskiej

Urodziła się w muzycznej rodzinie – a scena praktycznie od początku była jej naturalnym środowiskiem. Tyle że w jej przypadku najciekawsze jest nie to, że "zaczęła wcześnie", tylko jak sprytnie i konsekwentnie uciekała przed łatką dziecięcej gwiazdy. Jej kariera to właściwie gotowy scenariusz na kilka żyć w jednym: zaczynała jako dziecięca sensacja, którą znała cała Polska, a potem – krok po kroku – wymyśliła się na nowo jako dorosła wokalistka. Natalia Kukulska pokazała, że ma własny głos i własny kierunek. Z czasem coraz mocniej stawiała na dojrzałe brzmienia, koncertową jakość i autorskie decyzje, zamiast odcinać kupony od sentymentu.

Era Puszka-Okruszka, czyli dzieciństwo w świetle reflektorów

Na starcie była symbolem dziecięcej radości i piosenek, które nuciło się mimochodem – w domu, w samochodzie, na szkolnych dyskotekach. Wizerunek: grzeczna, urocza, "nasza". Problem? Publiczność uwielbia zamykać ludzi w jednym kadrze. A Natalia od początku dawała sygnały, że nie zamierza zostać w tej ramce na zawsze.

Przeczytaj także:
Szokująca wizualizacja! Natalia Kukulska pokazała, jak dziś wyglądałaby Anna Ja…
Naturalnie piękna Natalia Kukulska zachwyca na fotkach w bikini! Takie kadry do…

Lata 90. to był moment próby dla każdego, kto wyrósł na oczach widzów. Jedni wtedy zniknęłi, inni desperacko udowadniali, że są dorośli. Kukulska poszła inną drogą: spokojniej, z klasą, bez robienia z dorastania show. Coraz mniej „dziewczynki z telewizji”, coraz więcej artystki, która szuka własnego brzmienia i własnego języka.

Metamorfozy Natalii Kukulskiej

Potem zaczęła się prawdziwa zabawa zmianą. Raz klasyczna i elegancka, innym razem bardziej odważna – fryzury, styl, sceniczna energia: wszystko się ruszało, ale nigdy nie wyglądało na paniczną pogoń za trendami. U niej to zawsze było raczej: "dziś mam taki etap", a nie: "patrzcie, muszę się wam spodobać". I chyba dlatego te powroty do starych zdjęć działają – bo u Kukulskiej naprawdę widać kolejne dekady jak na osi czasu.

Dziś Natalia jest w miejscu, w którym wielu marzy, żeby kiedyś dojść: nie musi nikomu nic udowadniać. Nie goni tego, co akurat modne – tylko robi swoje. Raz bliżej popu, raz ambitniej, raz bardziej eksperymentalnie – ale zawsze z poczuciem, że to ona trzyma ster.

50 lat i… luz, który robi wrażenie

Najlepsze w tej historii jest to, że jej metamorfoza nie polega na jednym wielkim "wow" i dramatycznym "przed i po". To raczej długa, konsekwentna zmiana: krok po kroku, bez sensacyjnych gestów, za to z coraz większą pewnością siebie. I może dlatego tyle osób ma do niej sentyment – bo patrząc na Natalię Kukulską, łatwiej myśleć o tym, jak bardzo sami się w tym czasie zmieniliśmy. Dziś wokalistka kończy 50 lat. I wygląda na to, że to nie żaden finał – tylko kolejny rozdział. Taki już na spokojnie, z klasą i bez presji.

Polecany artykuł:

Natalia Kukulska chwali się córką. "Kocham i pękam z dumy"
Tak sie zmieniała Natalia Kukulska
Galeria zdjęć 86
Tak zmieniała się Natalia Kukulska! Na głowie miała już chyba wszystko!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NATALIA KUKULSKA