Natalia Kukulska kończy 50 lat. Jej styl, włosy i muzyka przeszły prawdziwą rewolucję. Zwłaszcza włosy!

Muzyczna rodzina i własny głos Natalii Kukulskiej

Urodziła się w muzycznej rodzinie – a scena praktycznie od początku była jej naturalnym środowiskiem. Tyle że w jej przypadku najciekawsze jest nie to, że "zaczęła wcześnie", tylko jak sprytnie i konsekwentnie uciekała przed łatką dziecięcej gwiazdy. Jej kariera to właściwie gotowy scenariusz na kilka żyć w jednym: zaczynała jako dziecięca sensacja, którą znała cała Polska, a potem – krok po kroku – wymyśliła się na nowo jako dorosła wokalistka. Natalia Kukulska pokazała, że ma własny głos i własny kierunek. Z czasem coraz mocniej stawiała na dojrzałe brzmienia, koncertową jakość i autorskie decyzje, zamiast odcinać kupony od sentymentu.

Era Puszka-Okruszka, czyli dzieciństwo w świetle reflektorów

Na starcie była symbolem dziecięcej radości i piosenek, które nuciło się mimochodem – w domu, w samochodzie, na szkolnych dyskotekach. Wizerunek: grzeczna, urocza, "nasza". Problem? Publiczność uwielbia zamykać ludzi w jednym kadrze. A Natalia od początku dawała sygnały, że nie zamierza zostać w tej ramce na zawsze.

Lata 90. to był moment próby dla każdego, kto wyrósł na oczach widzów. Jedni wtedy zniknęłi, inni desperacko udowadniali, że są dorośli. Kukulska poszła inną drogą: spokojniej, z klasą, bez robienia z dorastania show. Coraz mniej „dziewczynki z telewizji”, coraz więcej artystki, która szuka własnego brzmienia i własnego języka.

Metamorfozy Natalii Kukulskiej

Potem zaczęła się prawdziwa zabawa zmianą. Raz klasyczna i elegancka, innym razem bardziej odważna – fryzury, styl, sceniczna energia: wszystko się ruszało, ale nigdy nie wyglądało na paniczną pogoń za trendami. U niej to zawsze było raczej: "dziś mam taki etap", a nie: "patrzcie, muszę się wam spodobać". I chyba dlatego te powroty do starych zdjęć działają – bo u Kukulskiej naprawdę widać kolejne dekady jak na osi czasu.

Dziś Natalia jest w miejscu, w którym wielu marzy, żeby kiedyś dojść: nie musi nikomu nic udowadniać. Nie goni tego, co akurat modne – tylko robi swoje. Raz bliżej popu, raz ambitniej, raz bardziej eksperymentalnie – ale zawsze z poczuciem, że to ona trzyma ster.

50 lat i… luz, który robi wrażenie

Najlepsze w tej historii jest to, że jej metamorfoza nie polega na jednym wielkim "wow" i dramatycznym "przed i po". To raczej długa, konsekwentna zmiana: krok po kroku, bez sensacyjnych gestów, za to z coraz większą pewnością siebie. I może dlatego tyle osób ma do niej sentyment – bo patrząc na Natalię Kukulską, łatwiej myśleć o tym, jak bardzo sami się w tym czasie zmieniliśmy. Dziś wokalistka kończy 50 lat. I wygląda na to, że to nie żaden finał – tylko kolejny rozdział. Taki już na spokojnie, z klasą i bez presji.

