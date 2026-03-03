Alicja Szemplińska ma szalony plan na Eurowizję. "Mam wielki strach, że mnie nie złapią"

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-03 15:51

Alicja Szemplińska staje do walki o reprezentowanie Polski na Eurowizji 2026 z utworem "Pray". W rozmowie z serwisem ESKA.pl artystka zdradziła, że od dawna chodzi jej po głowie pewien odważny pomysł sceniczny, którego realizacja mogłaby być ryzykowna. Czy wokalistka zdecyduje się na ten krok, jeśli pojedzie do Wiednia?

Alicja Szemplińska w walce o Wiedeń

Już 7 marca na antenie TVP1 rozstrzygną się losy polskiego biletu na Eurowizję 2026. W gronie faworytów znajduje się Alicja Szemplińska, która przygotowała utwór zatytułowany „Pray”. Tegoroczne eliminacje różnią się formatem od poprzednich edycji, ponieważ publiczny nadawca zrezygnował z koncertu na żywo na rzecz wcześniej zarejestrowanych nagrań. Choć wokalistka nie ukrywa, że preferuje emocje towarzyszące występom live, to w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI zapewniła, że zmiana formy nie wpłynęła negatywnie na jej show.

„Będzie to samo, tylko będzie bez skoku w publiczność” - powiedziała Alicja Szemplińska.

Okazuje się, że rzucenie się w tłum fanów, znane w muzycznym świecie jako stage diving, to jedno z niespełnionych pragnień artystki.

Marzenie o stage divingu na Eurowizji. Alicja Szemplińska o obawach

Piosenkarka przyznała, że od dawna marzy o takim rockandrollowym akcencie podczas koncertu. W trakcie nagrań do polskich preselekcji realizacja tego pomysłu była niemożliwa ze względu na pustą widownię w studiu. Alicja zaczęła się jednak zastanawiać, czy w przypadku wygranej i wyjazdu do Wiednia, nie spróbować tego na wielkiej scenie. Wiąże się to jednak z jej dużymi obawami.

„Nie tym razem, ale może w Wiedniu stage diving? Zawsze tak sobie myślałam, że chciałabym skoczyć w publiczność, ale mam jakiś taki wielki strach, że mi nie złapią i po prostu wypadnę w dziurę. Wyobraź sobie, że ja frunę i tak spadam na podłogę” - mówi Alicja.

Oczywiście całą wypowiedź należy traktować z przymrużeniem oka. Szemplińska nie planuje na poważnie skakać w tłum podczas konkursu Eurowizji, choć nie wyklucza, że w przyszłości spróbuje swoich sił w stage divingu na własnym, solowym koncercie. Cały wywiad z gwiazdą można znaleźć wyżej.

Kto wystąpi w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026? Lista

O miano reprezentanta Polski w tegorocznym konkursie walczy łącznie ośmioro wykonawców. Poniżej prezentujemy oficjalną listę uczestników oraz tytuły ich piosenek:

  • Basia Giewont - „Zimna woda”
  • Stasiek Kukulski - „This too shall pass”
  • Anastazja Maciąg - „Wild Child”
  • Piotr Pręgowski - „Parawany Tango”
  • Jeremi Sikorski - „Cienie przeszłości”
  • Karolina Szczurowska - „Nie bój się”
  • Alicja Szemplińska - „Pray”
  • Ola Antoniak - „Don't you try”
Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026
Alicja Szemplińska w studiu ESKI
