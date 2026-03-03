Alicja Szemplińska ma szalony plan na Eurowizję. "Mam wielki strach, że mnie nie złapią"

Alicja Szemplińska w walce o Wiedeń

Już 7 marca na antenie TVP1 rozstrzygną się losy polskiego biletu na Eurowizję 2026. W gronie faworytów znajduje się Alicja Szemplińska, która przygotowała utwór zatytułowany „Pray”. Tegoroczne eliminacje różnią się formatem od poprzednich edycji, ponieważ publiczny nadawca zrezygnował z koncertu na żywo na rzecz wcześniej zarejestrowanych nagrań. Choć wokalistka nie ukrywa, że preferuje emocje towarzyszące występom live, to w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI zapewniła, że zmiana formy nie wpłynęła negatywnie na jej show.

ZOBACZ TAKŻE: Fani już wybrali! To ona ma reprezentować Polskę na Eurowizji 2026

„Będzie to samo, tylko będzie bez skoku w publiczność” - powiedziała Alicja Szemplińska.

Okazuje się, że rzucenie się w tłum fanów, znane w muzycznym świecie jako stage diving, to jedno z niespełnionych pragnień artystki.

Marzenie o stage divingu na Eurowizji. Alicja Szemplińska o obawach

Piosenkarka przyznała, że od dawna marzy o takim rockandrollowym akcencie podczas koncertu. W trakcie nagrań do polskich preselekcji realizacja tego pomysłu była niemożliwa ze względu na pustą widownię w studiu. Alicja zaczęła się jednak zastanawiać, czy w przypadku wygranej i wyjazdu do Wiednia, nie spróbować tego na wielkiej scenie. Wiąże się to jednak z jej dużymi obawami.

„Nie tym razem, ale może w Wiedniu stage diving? Zawsze tak sobie myślałam, że chciałabym skoczyć w publiczność, ale mam jakiś taki wielki strach, że mi nie złapią i po prostu wypadnę w dziurę. Wyobraź sobie, że ja frunę i tak spadam na podłogę” - mówi Alicja.

Oczywiście całą wypowiedź należy traktować z przymrużeniem oka. Szemplińska nie planuje na poważnie skakać w tłum podczas konkursu Eurowizji, choć nie wyklucza, że w przyszłości spróbuje swoich sił w stage divingu na własnym, solowym koncercie. Cały wywiad z gwiazdą można znaleźć wyżej.

Kto wystąpi w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026? Lista

O miano reprezentanta Polski w tegorocznym konkursie walczy łącznie ośmioro wykonawców. Poniżej prezentujemy oficjalną listę uczestników oraz tytuły ich piosenek:

Basia Giewont - „Zimna woda”

Stasiek Kukulski - „This too shall pass”

Anastazja Maciąg - „Wild Child”

Piotr Pręgowski - „Parawany Tango”

Jeremi Sikorski - „Cienie przeszłości”

Karolina Szczurowska - „Nie bój się”

Alicja Szemplińska - „Pray”

Ola Antoniak - „Don't you try”

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026