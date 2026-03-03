Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron: Burzliwy związek i medialny rozwód

Sandra Kubicka (31 l.) i Aleksander Milwiw-Baron (42 l.) jeszcze kilka miesięcy temu chętnie pozowali razem do zdjęć i chwalili się w mediach społecznościowych obrazkami z rodzinnego życia. Zaczęli się spotykać w 2021 roku, a w kwietniu 2024 pobrali się w 50. rocznicę ślubu dziadków modelki. Kilka tygodni później na świat przyszedł syn pary. Święta spędzili już w nowym domu, który wspólnie budowali.

Krótko po tym Sandra Kubicka poinformowała, że złożyła papiery rozwodowe. Jednak przed pierwszą rozprawą małżonkowie postanowili dać sobie drugą szansę. Sielanka nie potrwała za długo i niemal w rocznicę rozstania kolejny pozew trafił do sądu. 25 lutego Sandra i Baron po raz pierwszy spotkali się w sądzie. Chociaż rozprawa trwała zaledwie 15 minut, to atmosfera była bardzo napięta.

Zobacz również: Julia Wieniawa wspiera Sandrę Kubicką podczas rozwodu. Wymieniają się wspomnieniami o Baronie?

Znana jest data kolejnej rozprawy rozwodowej Kubickiej i Barona

W sądzie pojawiła się nawet policja, a muzyk Afromental przyszedł w towarzystwie prywatnej ochrony! Modelka nie kryła zdenerwowania, a między byłymi partnerami doszło do krótkiej, ale ostrej wymiany zdań. Na szczęście dla nich nie musieli przebywać w swoim towarzystwie zbyt długo. Była to bowiem wstępna rozprawa.

Przy kolejnej sprawa może wyglądać już zupełnie inaczej. Jak informuje portal Pudelek, znany jest już termin drugiej rozprawy rozwodowej gwiazdorskiej pary. Odbędzie się ona w połowie marca.

Kolejny termin rozprawy jest zaplanowany na dzień 16.03.2026 roku - przekazano.

Czy i tym razem na sądowym korytarzu pojawi się policja?

Zobacz również: Baron zareagował na rozwód i rok konia. Zrobił sobie TO na głowie

51

Sonda Lubisz Sandrę Kubicką? Tak Nie Nie mam zdania