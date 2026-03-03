Julia von Stein znów zaskakuje wyglądem. Pokazała się w mrocznej odsłonie

Julia von Stein zdobyła rozpoznawalność w rodzimym show biznesie dzięki udziałowi w takich produkcjach jak „Królowe życia”, „Diabelnie boskie” czy „Shopping queens”. Gwiazda internetu, która na co dzień angażuje się w prowadzenie rodzinnego domu pogrzebowego, niedawno była na ustach wszystkich z powodu operacji plastycznej twarzy. Mająca 29 lat celebrytka uznała najwyraźniej, że to nie koniec rewolucji w jej życiu. Po ogłoszeniu radosnych nowin o zaręczynach i snuciu planów na przyszłość, postanowiła zaprezentować w sieci efekty kolejnej wizyty u fryzjera.

Julia von Stein planuje ślub

Latem 2025 roku Julia von Stein zszokowała opinię publiczną swoją decyzją o inwazyjnym zabiegu upiększającym. Lifting twarzy, któremu poddała się w wieku 29 lat, wywołał w mediach lawinę dyskusji. Głos na temat działań influencerki zabrał między innymi Tomasz Jacyków. Stylista w rozmowie z serwisem "Pudelek" ostro ocenił, że jego koleżanka z planu programu „Shopping queens” prezentuje dość dziwny system wartości.

Julia zdaje się jednak uodporniona na krytykę i konsekwentnie relacjonuje w sieci swoje poczynania. Sporym zaskoczeniem dla jej obserwatorów okazała się informacja o zmianie statusu związku. Choć jeszcze niedawno celebrytka narzekała na brak szczęścia w miłości, ostatecznie znalazła partnera o imieniu Marcin, z którym wkrótce zamierza stanąć na ślubnym kobiercu. Gwiazda podczas sesji pytań i odpowiedzi zdradziła nawet, że marzy o urodzeniu syna po sformalizowaniu relacji.

Celebrytka zmieniła fryzurę. Postawiła na grzywkę

Ostatnio kontrowersyjna gwiazda ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu zaprezentowała się w odmienionym wydaniu, uwodzicielsko pozując do kamery. Kobieta, która w ubiegłym roku porzuciła charakterystyczny blond na rzecz ciemnych pasm, tym razem zdecydowała się na grzywkę. Ubrana w czerń Julia von Stein trzymała w dłoni papierosa, co nadało całości nieco mrocznego charakteru. Ładnie wygląda? Fotki znajdziecie w naszej galerii.

