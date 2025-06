Szokująca wizualizacja! Natalia Kukulska pokazała, jak dziś wyglądałaby Anna Jantar

Anna Jantar zginęła tragicznie w katastrofie lotniczej 14 marca 1980 roku. Miała zaledwie 29 lat i zostawiła po sobie nie tylko przeboje, które śpiewała cała Polska, ale też kilkuletnią córkę – Natalię Kukulską. Teraz, w dniu, w którym piosenkarka obchodziłaby 75. urodziny, jej córka postanowiła przypomnieć światu o matce w wyjątkowy sposób.

To niewiarygodne, ale dzisiaj, 10 czerwca, moja mama Anna Jantar skończyłaby 75 lat. Czasami próbuję sobie wyobrazić, jakby wyglądała… Pomagają w tym oczywiście programy do edytowania fotografii… Kolejne zdjęcie jest na to dowodem