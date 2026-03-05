Syn Edyty Górniak zmienił się nie do poznania! Tak teraz wygląda Allan Enso. Ale metamorfoza!

Edyta Górniak - film dokumentalny

Edyta Górniak doczekała się filmu poświęconego swojemu życiu i karierze. Platforma SkyShowtime zrealizowała dokument zatytułowany po prostu "Edyta Górniak", który przybliża historię jej spektakularnego sukcesu. Produkcja pozwala widzom zajrzeć w codzienność jednej z największych gwiazd polskiej estrady i zobaczyć, jaka jest prywatnie, z dala od blasku fleszy i czerwonych dywanów. Jak można się było spodziewać, jednym z kluczowych wątków poruszonych w filmie jest relacja wokalistki z jej ukochanym synem, Allanem. Młody producent muzyczny i raper jakiś czas temu zdecydował się na - przynajmniej chwilowe - wycofanie ze świata show-biznesu.

Teraz realizuje własne projekty dla innych twórców. Skupił się na produkcji i pisaniu tekstów. Z tego, co mi mówił, na razie nie planuje powrotu na scenę. Może to i dobrze? Ma za sobą trudne doświadczenia, które jednak dały mu ogromną wiedzę. Myślę, że ta lekcja i świadomość tego, na co uważać i jak wyglądają międzyludzkie struktury w tej branży, będzie dla niego dużym wsparciem - wyznała artystka w rozmowie z Eską za kulisami festiwalu w Opolu.

Allana nie mogło jednak zabraknąć na uroczystej premierze dokumentu o sławnej mamie. 21-latek, kojarzony dotychczas z ekstrawaganckim stylem i wyrazistymi dodatkami, takimi jak masywne łańcuchy czy nieszablonowe okulary przeciwsłoneczne, tym razem postawił na klasyczną elegancję. Pozował na ściance w dopasowanym, ciemnym garniturze, do którego dobrał czarną muchę oraz białą poszetkę.

Allan Krupa Enso o byciu synem Edyty Górniak. Długo nie wiedział, że jest znana!

Allan Enso na premierze filmu o mamie

Do tej pory Allan słynął z zamiłowania do odważnych zabaw modą. Tym razem jednak, na premierę filmu o swojej mamie, 21-latek wybrał ponadczasową elegancję. Młody artysta pozował na ściance w dopasowanym, dwuczęściowym garniturze w odcieniu głębokiej czerni. Całość stylizacji dopełniły starannie dobrane detale: śnieżnobiała poszetka, czarna mucha oraz okulary w subtelnych, metalowych oprawkach. Szyku zadawała również nowa fryzura Allana - gładko zaczesany do tyłu slick back oraz nienagannie lśniące półbuty. Zobaczcie, jak prezentował się syn wokalistki na uroczystej premierze dokumentu "Edyta Górniak".

