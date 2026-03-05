Syn Edyty Górniak zmienił się nie do poznania! Tak teraz wygląda Allan Enso. Ale metamorfoza!

Za nami uroczysta premiera filmu dokumentalnego poświęconego Edycie Górniak. Na wydarzeniu promującym ten wyczekiwany projekt nie mogło zabraknąć ukochanego syna gwiazdy. Allan, który jakiś czas temu świadomie wycofał się z pierwszej linii show-biznesu, tym razem skradł show, stawiając na niezwykle elegancki i dojrzały look.

Edyta Górniak - film dokumentalny

Edyta Górniak doczekała się filmu poświęconego swojemu życiu i karierze. Platforma SkyShowtime zrealizowała dokument zatytułowany po prostu "Edyta Górniak", który przybliża historię jej spektakularnego sukcesu. Produkcja pozwala widzom zajrzeć w codzienność jednej z największych gwiazd polskiej estrady i zobaczyć, jaka jest prywatnie, z dala od blasku fleszy i czerwonych dywanów. Jak można się było spodziewać, jednym z kluczowych wątków poruszonych w filmie jest relacja wokalistki z jej ukochanym synem, Allanem. Młody producent muzyczny i raper jakiś czas temu zdecydował się na - przynajmniej chwilowe - wycofanie ze świata show-biznesu.

Teraz realizuje własne projekty dla innych twórców. Skupił się na produkcji i pisaniu tekstów. Z tego, co mi mówił, na razie nie planuje powrotu na scenę. Może to i dobrze? Ma za sobą trudne doświadczenia, które jednak dały mu ogromną wiedzę. Myślę, że ta lekcja i świadomość tego, na co uważać i jak wyglądają międzyludzkie struktury w tej branży, będzie dla niego dużym wsparciem - wyznała artystka w rozmowie z Eską za kulisami festiwalu w Opolu.

Allana nie mogło jednak zabraknąć na uroczystej premierze dokumentu o sławnej mamie. 21-latek, kojarzony dotychczas z ekstrawaganckim stylem i wyrazistymi dodatkami, takimi jak masywne łańcuchy czy nieszablonowe okulary przeciwsłoneczne, tym razem postawił na klasyczną elegancję. Pozował na ściance w dopasowanym, ciemnym garniturze, do którego dobrał czarną muchę oraz białą poszetkę.

Allan Krupa Enso o byciu synem Edyty Górniak. Długo nie wiedział, że jest znana!

Allan Enso na premierze filmu o mamie

Do tej pory Allan słynął z zamiłowania do odważnych zabaw modą. Tym razem jednak, na premierę filmu o swojej mamie, 21-latek wybrał ponadczasową elegancję. Młody artysta pozował na ściance w dopasowanym, dwuczęściowym garniturze w odcieniu głębokiej czerni. Całość stylizacji dopełniły starannie dobrane detale: śnieżnobiała poszetka, czarna mucha oraz okulary w subtelnych, metalowych oprawkach. Szyku zadawała również nowa fryzura Allana - gładko zaczesany do tyłu slick back oraz nienagannie lśniące półbuty. Zobaczcie, jak prezentował się syn wokalistki na uroczystej premierze dokumentu "Edyta Górniak".

Edyta Górniak z synem Allanem na premierze filmu dokumentalnego o jej życiu i karierze
