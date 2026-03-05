Tomasz Karolak skomentował nam doniesienia o powrocie do Violi Kołakowskiej. Kilka słów wystarczyło

Związek Violi Kołakowskiej i Tomasza Karolaka od lat budzi ogromne emocje. Partnerzy poznali się w 2006 roku na planie serialu "Kryminalni" i szybko stali się jedną z najbardziej komentowanych par polskiego show-biznesu. Ich relacja od początku była burzliwa - zakochani wielokrotnie się rozstawali, by po pewnym czasie znów próbować odbudować uczucie. W trakcie niemal dwóch dekad związku doczekali się dwójki dzieci, córki Leny, teraz już 18-latki, oraz syna Leona, młodszego od siostry o 6 lat.

Choć tworzyli rodzinę, ich relacja nie należała do łatwych. Media regularnie donosiły o kryzysach, a sami zainteresowani rzadko opowiadali publicznie o kulisach wspólnego życia.

Były oświadczyny, ale do ślubu nie doszło

Karolak nawet oświadczył się Kołakowskiej na scenie swojego teatru IMKA, jednak do ślubu nigdy nie doszło. Po czasie okazało się, że nawet narzeczeństwo nie uratowało ich relacji. Doszło do zerwania. Ale... później znów widywano aktora w towarzystwie byłej modelki.

Jesienią 2025 roku aktor ponownie przerwał milczenie i jasno potwierdził, że jego związek z Kołakowską należy do przeszłości. Wtedy zadeklarował, że powrotów nie będzie. Wydawało się, że to definitywny koniec jednej z najbardziej burzliwych relacji w polskim show-biznesie. Tymczasem najnowsze doniesienia wskazują, że byli partnerzy znów spędzają ze sobą czas i próbują odbudować relację.

To skomplikowana relacja, wyjątkowy temat. Wszystko zmierza jednak w dobrą stronę - ku odbudowie relacji rodzinnych. W planach są wspólne wyjazdy i pełne skupienie na rodzinie. To dorośli ludzie o trudnych charakterach, ale po obu stronach widać wyraźne dążenie do stabilizacji - wyznał Pudelkowi Mikołaj Jakubowski, menadżer aktora.

Karolak komentuje

Spytaliśmy Tomasza Karolaka o te wieści. Gwiazdor odpowiedział krótko.

Rewelacje bez pokrycia. Odcinam się od tego typu spekulacji - skomentował aktor "Super Expressowi".

Fani aktora będą niepocieszeni? Wielu z nich szczerze kibicuje relacji Karolaka i Kołakowskiej.

