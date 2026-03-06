Stasiek Kukulski przed preselekcjami do Eurowizji 2026. 18-letni wokalista o planach na występ

Stasiek Kukulski o swoich wielkich planach na Eurowizję 2026

Młody wokalista odwiedził studio ESKI tuż przed startem krajowych eliminacji. W rozmowie z Adrianem Rybakiem muzyk wytłumaczył powody tak wczesnego rozpoczęcia walki o międzynarodową scenę. Piosenkarz wyznał, że udział w festiwalu stanowi jego pragnienie z dzieciństwa, a zgłoszenie utworu "This Too Shall Pass" nie jest jego pierwszą próbą reprezentowania kraju na europejskiej arenie.

Jest to moje marzenie. Od momentu, kiedy miałem taką możliwość się zgłaszałem konsekwentnie. Po prostu chcę się w piąć w górę i realizować. Myślę, że Eurowizja jest dobrą możliwością, żeby po prostu się pokazać szerszej publiczności - mówi Stasiek Kukulski w rozmowie z ESKĄ.

Wokalista wysyłał swoje zgłoszenia do organizatorów konkursu już w poprzednich latach, jednak dopiero w tym roku jego twórczość zyskała uznanie. Dzięki temu artysta w końcu awansował do oficjalnego etapu preselekcji, co zmusza go do refleksji nad przyczynami dotychczasowych niepowodzeń.

Chyba piosenka jest lepsza od tych wcześniejszych. Ja wychodzę też z założenia, że trzeba starać się zawsze z każdą piosenką po prostu się rozwijać i mam nadzieję, że to mi się udaje - uważa wokalista.

Reakcja słuchaczy na eurowizyjny utwór Staśka Kukulskiego

W trakcie radiowego wywiadu osiemnastolatek przyznał, że ogromnie cieszy się z dotychczasowej reakcji fanów na jego singiel. Twórca podkreślił, że ciepły odbiór kompozycji "This Too Shall Pass" przynosi mu wiele radości przed zbliżającym się decydującym starciem.

Zobaczymy, jak te preselekcje pójdą. Ja jestem na razie bardzo pozytywnie nastawiony i przed występem i po tym, jak ludzie reagują na moją piosenkę. Najważniejsze jest to, co wydarzy w odsłuchu mojego wykonania, tylko już preselekcyjnego - powiedział Adrianowi Rybakowi.

Skromna oprawa sceniczna Staśka Kukulskiego podczas preselekcji

Reprezentant najmłodszego pokolenia artystów rezygnuje z wielkiego i pełnego przepychu widowiska przed kamerami. Wokalista planuje bardzo skromny występ, ponieważ jego nadrzędnym celem jest skupienie uwagi widzów wyłącznie na osobistej interpretacji przygotowanej piosenki.

Mogę zdradzić, że mój występ będzie na pewno minimalistyczny. Na pewno będzie oparty na klipie. Uważam, że mogę dzięki tej koncepcji pokazać wiele swoich emocji, swoich własnych ruchów. Chcę być sam na scenie. Stworzyć taki performance, żeby ludzie się skupili tylko na mnie, na tym co ja mam do zaoferowania, na mojej mimice twarzy, na moich ruchach ręką, na tym tekście, na tym przekazie. Myślę, że tancerzy by w tym przeszkadzali - opowiada nam Stasiek Kukulski.

STASIEK KUKULSKI O EUROWIZJI 2026 i... POWIĄZANIU Z NATALIĄ KUKULSKĄ