Wiadomo, co z pogrzebem Magdaleny Majtyki. Wzruszające słowa zdruzgotanego męża

Nie żyje Magdalena Majtyka, aktorka znana z seriali i scen teatralnych. Miała zaledwie 41 lat. Jej nagła śmierć po kilku dniach dramatycznych poszukiwań poruszyła rodzinę, przyjaciół i fanów w całej Polsce. Wszystko zaczęło się 4 marca. Tego dnia Majtyka wyszła z domu we Wrocławiu i po kilku godzinach przestała się kontaktować z bliskimi. Zaniepokojona rodzina szybko powiadomiła policję, a jej mąż opublikował w sieci poruszający apel o pomoc.
Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy - pisał w mediach społecznościowych.
Niestety nadzieja na szczęśliwe zakończenie szybko zaczęła gasnąć.
Zobacz także: Ostatnie zdjęcia Magdy Majtyki. Była taka szczęśliwa! Kilka dni później już nie żyła. "Nikt z nas nie przypuszczał"
Tragiczny przełom
Przełom w sprawie nastąpił kilka dni później. W Biskupicach Oławskich na Dolnym Śląsku odnaleziono rozbity samochód należący do aktorki. W środku jednak nikogo nie było. Dopiero później w pobliskim lesie natrafiono na ciało 41-latki. Informację o tragicznym finale poszukiwań potwierdziła policja, a sprawą natychmiast zajęła się prokuratura. Śledczy próbują ustalić, co dokładnie wydarzyło się w ostatnich godzinach życia aktorki.
Wstępne wyniki sekcji zwłok nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci. Biegli wykluczyli jednak, by zgon nastąpił w wyniku urazu, a na tym etapie nie ma także dowodów wskazujących na udział osób trzecich. Kluczowe mają być szczegółowe badania toksykologiczne i histopatologiczne.
Zobacz także: Szwagier Magdaleny Majtyki zabrał głos ws. śmierci aktorki. Komentuje działania policji
Według jednej z analizowanych wersji wydarzeń aktorka mogła sama opuścić samochód po wypadku i dopiero później stracić przytomność. Na ostateczne ustalenia trzeba jednak poczekać.
Śmierć Magdaleny Majtyki była ogromnym ciosem dla środowiska artystycznego. Wrocławski Teatr Muzyczny Capitol, z którym współpracowała, odwołał zaplanowane spektakle. Bliscy i koledzy z branży żegnają ją we wzruszających wpisach.
Zobacz także: Magdalena Majtyka nie żyje. Wydano pilny komunikat. Mowa o wyjątkowej sytuacji
Co z pogrzebem Magdaleny Majtyki? Mąż poinformował o dacie
Mąż Magdy Majtyki, Piotr Bartos, 12 marca napisał na swoim facebookowym profilu:
Kochani, ostatnie pożegnanie z moją kochaną żoną Madziulą odbędzie się we wtorek. Kochanie, nigdy o tobie nie zapomnę, zawsze będę cię kochał.
Te słowa łamią serce!
Mężczyzna dodał grafikę z twarzą ukochanej żony. Widnieje na niej data pogrzebu, który zaplanowano na 17 marca, a także data śmierci aktorki - 6 marca. Ostatnie pożegnanie odbędzie się w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn.
W komentarzach do wpisu powtarzają się słowa współczucia i kondolencje. Magdalena Majtyka pozostawiła męża oraz córkę.
Zobacz także: Policja dostała zgłoszenie już poprzedniego dnia, teraz komentuje. Auto Magdaleny Majtyki znaleziono wcześniej niż ciało!
Zobacz więcej zdjęć. Pogrzeb Bożeny Dykiel bez trumny. Urnę ozdobiono kolorowymi kwiatami