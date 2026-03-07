Magdalena Majtyka nie żyje. Wydano pilny komunikat. Mowa o wyjątkowej sytuacji

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-03-07 9:05

Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało aktorki znanej między innymi z serialu "Na Wspólnej" odnaleziono w piątek, 6 marca na terenie Biskupic Oławskich. Ta tragiczna widomość wstrząsnęła nie tylko bliskimi 41-latki, ale również cała branżą. Teraz Teatr Muzyczny Capitol wydał pilny komunikat w sprawie śmierci Magdy Majtyki.

Magdalena Majtyka zaginęła

i

Autor: Wrocławska Policja, Piotr Bartos/ Facebook
  • Aktorka serialowa i teatralna Magdalena Majtyka została znaleziona martwa po kilkudniowych poszukiwaniach.
  • Jej ciało odnaleziono w lesie na Dolnym Śląsku, co potwierdziła policja.
  • Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu odwołał wszystkie weekendowe spektakle.

Magdalena Majtyka nie żyje. Teatr wydał komunikat

Magdalena Majtyka, znana aktorka serialowa i teatralna nie żyje. Od czwartku trwały poszukiwania 41-latki, która była widziana po raz ostatni 4 marca. 

Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy

- napisał wówczas na Facebooku jej mąż, Piotr Bartos, dodając dokładne informacje dotyczące miejsca, w którym kobieta była widziana po raz ostatni. Niestety finał poszukiwań okazał się tragiczny. Najpierw odnaleziono samochód należący do aktorki, a potem pojawiła się informacja, że kilkadziesiąt metrów dalej, w lesie na terenie Biskupic Oławskich w województwie dolnośląskim. 

Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione dzisiaj na terenie Biskupic Oławskich

– potwierdziła nam asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. 

W związku z informacją o śmierci Magdaleny Majtyki Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, z którym aktorka współpracowała, wydał pilny komunikat skierowany do widzów. 

Teatr reaguje na śmierć Magdaleny Majtyki. Wystosował prośbę do widzów

Po informacji o śmierci Magdaleny Majtyki Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu wydał oświadczenie, które opublikował w mediach społecznościowych.

Szanowni Państwo, w związku z tragicznym zdarzeniem jesteśmy zmuszeni odwołać wszystkie – sobotnie i niedzielne – spektakle Teatru Małego Widza w Capitolu. Należność za bilety kupione online zwracamy automatycznie. Bilety kupione w kasie można zwracać do końca marca. Przepraszamy, z nadzieją na Państwa zrozumienie w tej trudnej dla nas, wyjątkowej sytuacji

– czytamy.

Magdalena Majtyka była członkinią obsady spektaklu "Ahoj" w Teatrze Małego Widza. W weekend, 7 i 8 marca, przedstawienie to miało być wystawione aż 7 razy. W związku ze śmiercią 41-latki wszystkie spektakle zostały odwołane.

Przeczytaj także:
Karolina Pajączkowska wyznała prawdę o trudnej relacji z ojcem! Zamykał ją w pi…
Super Express Google News
Bożena Dykiel nie żyje
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TEATR CAPITOL
Magdalena Majtyka