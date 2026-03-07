Magdalena Majtyka nie żyje. Wydano pilny komunikat. Mowa o wyjątkowej sytuacji

Aktorka serialowa i teatralna Magdalena Majtyka została znaleziona martwa po kilkudniowych poszukiwaniach.

Jej ciało odnaleziono w lesie na Dolnym Śląsku, co potwierdziła policja.

Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu odwołał wszystkie weekendowe spektakle.

Magdalena Majtyka nie żyje. Teatr wydał komunikat

Magdalena Majtyka, znana aktorka serialowa i teatralna nie żyje. Od czwartku trwały poszukiwania 41-latki, która była widziana po raz ostatni 4 marca.

Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy

- napisał wówczas na Facebooku jej mąż, Piotr Bartos, dodając dokładne informacje dotyczące miejsca, w którym kobieta była widziana po raz ostatni. Niestety finał poszukiwań okazał się tragiczny. Najpierw odnaleziono samochód należący do aktorki, a potem pojawiła się informacja, że kilkadziesiąt metrów dalej, w lesie na terenie Biskupic Oławskich w województwie dolnośląskim.

Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione dzisiaj na terenie Biskupic Oławskich

– potwierdziła nam asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

W związku z informacją o śmierci Magdaleny Majtyki Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, z którym aktorka współpracowała, wydał pilny komunikat skierowany do widzów.

Teatr reaguje na śmierć Magdaleny Majtyki. Wystosował prośbę do widzów

Po informacji o śmierci Magdaleny Majtyki Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu wydał oświadczenie, które opublikował w mediach społecznościowych.

Szanowni Państwo, w związku z tragicznym zdarzeniem jesteśmy zmuszeni odwołać wszystkie – sobotnie i niedzielne – spektakle Teatru Małego Widza w Capitolu. Należność za bilety kupione online zwracamy automatycznie. Bilety kupione w kasie można zwracać do końca marca. Przepraszamy, z nadzieją na Państwa zrozumienie w tej trudnej dla nas, wyjątkowej sytuacji

– czytamy.

Magdalena Majtyka była członkinią obsady spektaklu "Ahoj" w Teatrze Małego Widza. W weekend, 7 i 8 marca, przedstawienie to miało być wystawione aż 7 razy. W związku ze śmiercią 41-latki wszystkie spektakle zostały odwołane.