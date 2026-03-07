Krzysztof Kowalewski był doskonałym aktorem. Odszedł 6 lutego 2021 r. w wieku 83 lat. Pozostawił żonę Agnieszkę Suchorę, z którą ożenił się w 2002 r., i dwoje dzieci - Wiktora Kowalewskiego oraz Gabrielę Kowalewską. O tej ostatniej jest coraz głośniej!

Choć mogło się wydawać, że od początku pójdzie w ślady słynnych rodziców, jej droga była nieco inna. Córka Kowalewskiego najpierw ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, dopiero później zdecydowała się na aktorstwo i rozpoczęła naukę w warszawskiej Akademii Teatralnej. Co ciekawe, na studia dostała się już za pierwszym podejściem, co wiele osób uznało za potwierdzenie jej talentu.

Córka Kowalewskiego zaczyna robić karierę

Pierwsze kroki w branży już za nią. Gabriela Kowalewska pojawiła się m.in. w serialu "Pati", a ostatnio zadebiutowała także w Teatrze Telewizji. W spektaklu "Bezimienne dzieło" w reżyserii Jana Englerta zagrała u boku takich gwiazd jak Daniel Olbrychski i Maciej Stuhr, wcielając się w postać Róży van der Blaast.

Podobna do taty?

Jej występ szybko stał się głośny w internecie. Internauci zwrócili uwagę przede wszystkim na niezwykłe podobieństwo do zmarłego w 2021 roku ojca. W komentarzach pojawiały się opinie, że młoda aktorka jest "wykapanym ojcem" i niemal "damską kopią" słynnego artysty.

"Ależ podobna", "Niewiarygodne, cały ojciec", "Oglądałam teatr telewizji i zastanawiałam się, kto to jest? A to Gabi urosła. Tato, byłby szczęśliwy", "Uroda bardzo wyjątkowa (wielki atut!), mega podobna do taty", "Wypisz wymaluj! I to spojrzenie" - czytamy na instagramowym profilu Teatru Telewizji.

Choć nazwisko otwiera wiele drzwi, Gabriela Kowalewska próbuje budować własną drogę w branży. Występuje w produkcjach telewizyjnych, rozwija się na scenie i powoli zdobywa rozpoznawalność. Wszystko wskazuje na to, że nazwisko Kowalewski jeszcze długo nie zniknie z afiszy, tyle że w nowym, młodym wydaniu.

