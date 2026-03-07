Córka Krzysztofa Kowalewskiego w TVP. Ale podobna do taty! Będzie głośno o Gabrieli?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-03-07 5:16

Nazwisko Kowalewski od dekad kojarzy się z wielkimi rolami i znakomitym poczuciem humoru. Teraz coraz częściej pojawia się w mediach za sprawą Gabrieli Kowalewskiej, córki legendarnego aktora Krzysztofa Kowalewskiego i aktorki Agnieszki Suchory. 26-latka coraz śmielej wchodzi do świata filmu, teatru i show-biznesu, a widzowie już zaczęli zwracać na nią uwagę. Nie da się ukryć, że Gabriela jest bardzo podobna do taty!

Super Express Google News

Krzysztof Kowalewski był doskonałym aktorem. Odszedł 6 lutego 2021 r. w wieku 83 lat. Pozostawił żonę Agnieszkę Suchorę, z którą ożenił się w 2002 r., i dwoje dzieci - Wiktora Kowalewskiego oraz Gabrielę Kowalewską. O tej ostatniej jest coraz głośniej!

Choć mogło się wydawać, że od początku pójdzie w ślady słynnych rodziców, jej droga była nieco inna. Córka Kowalewskiego najpierw ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, dopiero później zdecydowała się na aktorstwo i rozpoczęła naukę w warszawskiej Akademii Teatralnej. Co ciekawe, na studia dostała się już za pierwszym podejściem, co wiele osób uznało za potwierdzenie jej talentu.

Zobacz także: Wiemy, co robi syn Krzysztofa Kowalewskiego. Tego się nie spodziewaliście

Córka Kowalewskiego zaczyna robić karierę

Pierwsze kroki w branży już za nią. Gabriela Kowalewska pojawiła się m.in. w serialu "Pati", a ostatnio zadebiutowała także w Teatrze Telewizji. W spektaklu "Bezimienne dzieło" w reżyserii Jana Englerta zagrała u boku takich gwiazd jak Daniel Olbrychski i Maciej Stuhr, wcielając się w postać Róży van der Blaast.

Podobna do taty?

Jej występ szybko stał się głośny w internecie. Internauci zwrócili uwagę przede wszystkim na niezwykłe podobieństwo do zmarłego w 2021 roku ojca. W komentarzach pojawiały się opinie, że młoda aktorka jest "wykapanym ojcem" i niemal "damską kopią" słynnego artysty.

"Ależ podobna", "Niewiarygodne, cały ojciec", "Oglądałam teatr telewizji i zastanawiałam się, kto to jest? A to Gabi urosła. Tato, byłby szczęśliwy", "Uroda bardzo wyjątkowa (wielki atut!), mega podobna do taty", "Wypisz wymaluj! I to spojrzenie" - czytamy na instagramowym profilu Teatru Telewizji.

Choć nazwisko otwiera wiele drzwi, Gabriela Kowalewska próbuje budować własną drogę w branży. Występuje w produkcjach telewizyjnych, rozwija się na scenie i powoli zdobywa rozpoznawalność. Wszystko wskazuje na to, że nazwisko Kowalewski jeszcze długo nie zniknie z afiszy, tyle że w nowym, młodym wydaniu.

TUTAJ znajdziecie zdjęcia Gabrieli i jej taty!

Zobacz także: Wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego wzięła ślub z kobietą! Mamy zdjęcia

Zobacz więcej zdjęć. Krzysztof Kowalewski spoczął w pięknej mogile. Tylko spójrzcie na jego grób

Dzieciństwo Krzysztofa Kowalewskiego było traumatyczne. Prawdę o rodzicach poznał po latach
Krzysztof Kowalewski spoczął w pięknej mogile. Tylko spójrzcie na jego grób
Galeria zdjęć 10
Imiona dzieci gwiazd. Dopasujesz imię dziecka do znanego rodzica?
Pytanie 1 z 10
Kto jest rodzicem Klary?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRZYSZTOF KOWALEWSKI
DZIECI GWIAZD