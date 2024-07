Wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego wzięła ślub z kobietą! Mamy zdjęcia

Sacha Kowalewski, wnuczka legendarnego polskiego aktora, Krzysztof Kowalewskiego, wzięła ślub z ukochaną Marcelą! Panie najpierw oficjalnie się zaręczyły, o czym informowały razem na Instagramie. Teraz Sacha Kowalewski i Marcela stanęły na ślubnym kobiercu. Zobacz to w naszej galerii zdjęć. Ciekawe, co powiedziałby na to zmarły dziadek...