Ostatnie zdjęcia Magdy Majtyki. Była taka szczęśliwa! Kilka dni później już nie żyła. "Nikt z nas nie przypuszczał"

Magdalena Majtyka, aktorka znana widzom z popularnych seriali, m.in. "Na Wspólnej", "Ojciec Mateusz" czy "Pierwsza miłość", zmarła w tragicznych okolicznościach 6 marca 2026 r. Miała zaledwie 41 lat. Jej nagła śmierć wstrząsnęła rodziną, przyjaciółmi i całym środowiskiem artystycznym. Dramat rozegrał się na Dolnym Śląsku. Majtyka zaginęła 4 marca. Bliscy przez kilka dni żyli nadzieją, że kobieta odnajdzie się cała i zdrowa, a jej mąż opublikował w mediach społecznościowych poruszający apel o pomoc w poszukiwaniach.

Niestety, finał okazał się tragiczny. 6 marca w Biskupicach Oławskich odnaleziono samochód należący do aktorki, a w pobliskim lesie – ciało 41-latki. Informację o jej śmierci potwierdziła policja.

Co dalej ze sprawą śmierci Majtyki?

Sprawą natychmiast zajęła się prokuratura. Przeprowadzono sekcję zwłok, która jednak nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co doprowadziło do tragedii. Jak przekazał prokurator Damian Pownuk, biegli wykluczyli, by przyczyną śmierci był uraz. Na tym etapie śledztwa nie ma także dowodów wskazujących na udział osób trzecich. Kluczowe mają być szczegółowe badania toksykologiczne i histopatologiczne, na których wyniki trzeba będzie poczekać nawet kilka tygodni.

Śmierć aktorki pogrążyła w żałobie ludzi kultury. Koledzy z branży publikują w sieci wzruszające pożegnania i wspomnienia. Podkreślają, że Magda była osobą pełną energii, talentu i pasji. Po tragicznych wiadomościach Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, z którym współpracowała, odwołał zaplanowane spektakle.

Ostatnie zdjęcia Majtyki - zaledwie kilka dni przed śmiercią

Teraz okazuje się, że Majtyka, która działała nie tylko na planach seriali, kilka dni przed tragedią odbyła swoje ostatnie publiczne wystąpienie. Projekt Lelefant opublikował wpis, z którego wynika, że spotkanie z Magdą odbyło się 1 marca, tylko 3 dni przed zaginięciem:

To była pierwsza niedziela marca i początek wspólnych przygotowań do międzynarodowej edycji Lelenfant, gdzie w gronie instruktorów i Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja spotkaliśmy się w CALu Serce Szczepina, budując razem wspólne wartości, porozumienie, relacje przed pracą z dziećmi i młodzieżą z całego świata. Nikt z nas nie przypuszczał, że będzie to ostatnie spotkanie z Magdą Majtyką, która niespodziewanie zmarła. Z Magdą współpracowaliśmy od jesieni 2025 i to był piękny początek pracy, która wydawała się pracą na lata - napisali organizatorzy wydarzenia na jego facebookowym profilu.

I dodali piękne podziękowania dla zmarłej artystki:

Magdo, dziękujemy za to, że wniosłaś światło, energię, czułość i ogromną artystyczną wrażliwość zarówno do świata dziewczynek, z którymi tworzyłaś, jak i do świata dorosłych tworzących ten projekt od lat. Ten promień zostaje z nami.

Na zdjęciach opublikowanych w sieci (możecie je znaleźć niżej) widać, że aktorka była zrelaksowana i szczęśliwa. Lelefant to międzynarodowy projekt artystyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży z całego świata realizowany przez Fundację Przyjaźń Sztuka Edukacja.

