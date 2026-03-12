Britney Spears aresztowana za jazdę pod wpływem. Zaskakująca decyzja w sprawie zdjęcia z kartoteki

Zatrzymanie Britney Spears za jazdę pod wpływem

Zaledwie kilka dni temu, w miniony czwartek, portal TMZ przekazał szokujące doniesienia o kłopotach słynnej artystki. Britney Spears została ujęta przez funkcjonariuszy w hrabstwie Ventura, a powodem interwencji było kierowanie autem w stanie nietrzeźwości. Z materiałów dźwiękowych opublikowanych na łamach serwisu Page Six jasno wynika, że piosenkarka wykonywała na drodze wyjątkowo niebezpieczne manewry, gwałtownie zmieniając pasy ruchu. Dopełnianie wszelkich biurokratycznych procedur na komisariacie całkowicie załamało gwiazdę, o czym opowiedział mediom anonimowy informator z jej bliskiego otoczenia.

Była niesamowicie rozemocjonowana. Ostatnie miesiące były dla niej bardzo trudne. Czuje wstyd oraz zażenowanie i bardzo żałuje tego, co się stało. Nie chce nikogo zawieść, włączając w to swoich fanów. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnie, jest ponowne wystawienie się na publiczny osąd – przekazało anonimowe źródło z otoczenia piosenkarki.

Osoby wyczekujące dołączenia wokalistki do grona celebrytów ze słynnymi fotografiami z kartoteki z pewnością poczują niedosyt. Pojawiły się już oficjalne komunikaty potwierdzające, że zdjęcie wykonane na posterunku pozostanie tajne i nie trafi do powszechnego obiegu. Sytuacja ta mocno kontrastuje z głośnym przypadkiem jej dawnego partnera, Justina Timberlake'a, którego portret po identycznym przewinieniu drogowym natychmiast obiegł niemal wszystkie światowe media.

Dlaczego zdjęcie z aresztowania Britney Spears ukryto przed opinią publiczną?

Piosenkarce w całej tej nieprzyjemnej sytuacji sprzyja wyjątkowo dużo szczęścia, ponieważ ustrzeże się przed krążącą po internecie pamiątką z aresztu. Dziennikarze magazynu "Us Weekly" poinformowali we wtorek 10 marca, że decyzja o utajnieniu fotografii wynika z wewnętrznych regulacji stosowanych przez lokalne organy ścigania. Powód braku publikacji szczegółowo wyjaśnił opinii publicznej przedstawiciel odpowiednich służb.

Zgodnie z naszą praktyką zdjęcia z aresztowania publikujemy w przypadku przestępstw z użyciem przemocy lub gdy dana osoba stanowi bezpośrednie zagrożenie dla społeczeństwa. Zarzuty postawione Britney Spears nie uzasadniają upublicznienia zdjęcia zgodnie z obowiązującymi u nas zasadami - przekazał przedstawiciel kalifornijskiego biura szeryfa.

