Rafał Maserak o spotkaniach z fanami i ochronie prywatności. Zdradził, jak reaguje na nietypowe prośby

Słynny choreograf zdecydowanie stroni od dzielenia się szczegółami ze swojego domowego zacisza, dołączając tym samym do celebrytów pilnujących własnej intymności. Przeglądając jego profile w portalach społecznościowych, trudno natrafić na fotografie przedstawiające najbliższych członków rodziny. Znany tancerz woli informować obserwatorów wyłącznie o kolejnych zawodowych wyzwaniach, takich jak organizowane warsztaty czy rola jurora w kultowym "Tańcu z gwiazdami", który przyniósł mu największą rozpoznawalność.

Rafał Maserak opowiada o sześcioletnim synu

Powszechnie wiadomo, że od 2013 roku choreograf dzieli życie z Małgorzatą Lis, a owocem ich związku jest sześcioletni chłopiec Leonard. Podczas wywiadu udzielonego redaktorowi serwisu ESKA.pl obecny juror "Tańca z gwiazdami" zauważył, że jego pociecha wykazuje wyraźne zainteresowanie muzyką i rytmem.

On ogląda każdy odcinek. Oczywiście nie wytrzymuje do samego końca, bo zasypia, ale na początku ogląda i o dziwo, nie wiem czemu, wszystkim daje 8, każdej parze. Jak słyszy muzykę, to też gdzieś się tam rusza - powiedział.

Znakomity tancerz niezwykle sporadycznie udostępnia w internecie jakiekolwiek materiały związane z własnym dzieckiem. W rozmowie 42-latek wyjaśnił, jakie ma podejście do sympatyków zabiegających o wspólne selfie, gdy spędza on wolny czas u boku swojej wieloletniej partnerki bądź małego synka.

Rafał Maserak reaguje na prośby o pamiątkowe zdjęcia

W rozmowie z Eską Rafał Maserak zaznaczył, że strefę domową rezerwuje wyłącznie dla najbliższych. Kiedy jednak spotyka wielbicieli podczas codziennych obowiązków, stara się nigdy nie odmawiać wykonania pamiątkowej fotografii. Artysta zgadza się na to nawet w momentach, gdy fani zachowują się dość obcesowo, ponieważ wypracował już odpowiednie metody na radzenie sobie z brakiem manier u napotkanych osób.

Staram się to w jakiś sposób równoważyć i jak pewnie wiesz, nie wychodzę z moim życiem prywatnym do mediów. Jeżeli ktoś na ulicy mnie spotka i oczywiście miło się zwróci, to zrobię zdjęcie. Zdarzały się sytuacje, że ktoś się niemiło zwrócił z taką prośbą. Wtedy też robiłem zdjęcie, ale z językiem - powiedział nam w rozmowie.

Podobnymi spostrzeżeniami podzieliła się niegdyś z dziennikarzem Eski znana wokalistka, Sylwia Grzeszczak. Piosenkarka przyznała otwarcie, że podczas spacerów ze swoją pociechą woli uciąć sobie pogawędkę z fanami, zamiast pozować do licznych kadrów ze względu na dobro dziecka.

Wiesz co, różnie. Bardzo pilnuję tej sytuacji, kiedy jestem z córką, bo to jest mój bardzo prywatny czas i Bogna jest dla mnie najważniejsza w życiu. Kiedy spędzam z nią czas, to jest dla mnie świętość. Dziecko, które jest z tobą, trzymasz je za rękę, nie może czuć się odepchnięte i nie możesz mu powiedzieć "słuchaj, może odejdź, zrobię sobie z kimś zdjęcie". Tutaj jest dla mnie ta granica, która jest naprawdę świętością, ale ludzie to rozumieją. Nawet gdy ktoś podejdzie o zdjęcie, a ja powiem: "przepraszam, nie mogę, bo jestem z córką", to ta wymiana kilku wspierających zdań działa w dwie strony. Zawsze staram się chociażby uśmiechem oddać energię, którą oni mi przekazują - wyznała.

