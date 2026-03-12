Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski opuszczają Polskę. Wybrali zaskakujący kierunek

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wyjeżdżają z Polski

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski podzielili się z internautami przełomową wiadomością, która jest owocem długich rozmów i namysłów. Na ich kanale YouTube zadebiutował materiał wideo, w którym znani twórcy internetowi oficjalnie ogłaszają wyprowadzkę z ojczyzny. Choć gwiazdy sieci bardzo często emigrują z kraju, by uciec przed wysokimi podatkami i zazwyczaj obierają za swój cel Dubaj, w tym konkretnym przypadku sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Para kategorycznie wykluczyła Bliski Wschód, podkreślając otwarcie, że z poprzedniej wizyty w tamtym regionie nie mają najlepszych wspomnień.

ZOBACZ TAKŻE: Marcelina Zawadzka przerwała milczenie w sprawie ucieczki z Dubaju. Ujawniła powody nagłego powrotu

Teraz dosyć mocny jest Dubaj. Tam sporo influencerów leci, tam sporo Polaków zamieszkało. Raz byłem w Dubaju i tak średnio mi się spodobało - mówił Jan Dąbrowski.

20

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zamieszkają w Kanadzie

Zakochani wytłumaczyli, że nadrzędnym celem tej zagranicznej wyprawy jest chęć swobodnej nauki języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ich pociech. Co bardzo ciekawe, influencerzy całkowicie zrezygnowali z tak popularnych i oczywistych kierunków jak Stany Zjednoczone, Australia czy pobliska Wielka Brytania. Ostateczny wybór słynnej rodziny padł na Kanadę, gdzie planują spędzić dokładnie dwa najbliższe miesiące.

Zdecydowaliśmy się, że przez dwa miesiące będziemy mieszkać w Vancouver w Kanadzie. [...] Myśląc Ameryka, w ogóle nie myślę Stany Zjednoczone, w ogóle nie myślę Los Angeles, tylko myślę Vancouver. [...] W Kanadzie jest cudowna natura. [...] Piękne lasy, piękne góry, jeziora, rzeki polodowcowe - mówiła piosenkarka.