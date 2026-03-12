Czarnek wspomniał jedną z najważniejszych osób w swoim życiu. Mamy zdjęcie

Przemysław Czarnek, typowany na kandydata PiS na premiera, pokazał zdjęcie z dzieciństwa.

Polityk wspominał o wyjątkowej więzi z prababcią, którą opiekował się jako dziecko.

Ta osobista historia ukazuje Czarnka z zupełnie innej strony niż dotychczas.

Jakie wspomnienia kryje archiwalne zdjęcie i co jeszcze ujawnia kandydat na premiera?

W polityce zwykle liczą się dziś twarde deklaracje, partyjne układanki i sondaże. Tym razem jest inaczej. Na archiwalnym zdjęciu z rodzinnej uroczystości widać młodego Przemysława Czarnka obok starszej kobiety i małego dziecka. To fotografia, do której polityk wrócił w rozmowie z 2022 roku i zrobił to w zaskakująco osobisty sposób.

„To urodziny prababci”

Czarnek nie mówił wtedy o polityce, kampanii ani partyjnych planach. Opowiedział za to o chwili zatrzymanej na starym zdjęciu.

– To urodziny prababci. Zdaje mi się, że to był ostatni lub przedostatni rok jej życia. Zmarła w 1994 roku. To była rodzinna uroczystość, u nas było zawsze dużo rodzinnych uroczystości, kiedy moi rodzice jeszcze żyli. Jeździło się często do tego naszego rodzinnego Goszczanowa. To była moja ukochana prababcia. Nawet gdzieś się tam nią opiekowałem jako dzieciak, kiedy gorzej z nią bywało – mówił w rozmowie z "Super Expressem" z 2022 roku z Weroniką Fakhriddinovą.

i Autor: Przemysław Czarnek/ Archiwum prywatne

I właśnie ten fragment najmocniej wybrzmiewa dziś na nowo. Nie dlatego, że nagle zmienia polityczny obraz Czarnka, ale dlatego, że pokazuje go z zupełnie innej strony, nie jako jednego z najbardziej wyrazistych polityków prawicy, lecz jako wnuka i prawnuka, wracającego pamięcią do domu, rodziny i bliskości.

Rodzinny Goszczanów, prywatna historia, inny ton

Król Szwecji podał Nawrockim renifera. Ujawniamy menu obiadu

W tej opowieści uderza przede wszystkim zwyczajność. Nie ma w niej wielkich politycznych słów ani budowania wizerunku „pod kampanię”. Jest za to rodzinny Goszczanów, częste spotkania i starsza kobieta, która była dla niego kimś naprawdę ważnym.

Szczególnie mocno brzmi jedno zdanie: „To była moja ukochana prababcia”. W świecie polityki, gdzie dominuje twardy język i ciągłe zwarcie, taki ton wybija się od razu. To już nie jest Czarnek z sejmowej mównicy ani były minister edukacji, ale człowiek, który wraca do wspomnienia z końcówki dzieciństwa.

Dziś w centrum wielkiej polityki

Ten prywatny kadr wybrzmiewa mocniej także dlatego, że wraca właśnie teraz. W ostatnich dniach Jarosław Kaczyński i PiS postawili na Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, a wokół jego nazwiska natychmiast ruszyła lawina komentarzy, analiz i politycznych sporów. Media opisują zarówno samą decyzję, jak i napięcia wewnątrz obozu prawicy po tym ruchu.

Na tym tle taka osobista historia działa jeszcze mocniej. Pokazuje, że za politykiem, który dziś ma być jedną z głównych twarzy PiS, stoi też zupełnie inny świat, rodzinnych zdjęć, uroczystości i wspomnień, które nie mają nic wspólnego z bieżącą awanturą.

To zdjęcie mówi więcej, niż mogłoby się wydawać

Stare fotografie często wracają po latach jako zwykła pamiątka. Czasem jednak nabierają nowego znaczenia. Zwłaszcza wtedy, gdy osoba z rodzinnego kadru nagle znów trafia na sam szczyt politycznego zainteresowania.

W przypadku Czarnka to nie jest tylko sentymentalny obrazek z dzieciństwa. To także przypomnienie, że nawet najbardziej wyraziści politycy mają swoje ciche, prywatne historie. A te potrafią poruszyć bardziej niż niejeden publiczny występ.

