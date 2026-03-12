Przemysław Czarnek był królem parkietu we włoskim hotelu. Tam poznał piękną małżonkę

Przemysław Czarnek ma szansę zostać premierem Polski po następnych wyborach parlamentarnych.

Nie każdy wie, że w młodości co rok jeździł on do Włoch.

Właśnie tam poznał swoją małżonkę.

Poznajcie historię miłości Przemysława i Katarzyny Czarnków.

W młodości Przemysław Czarnek był królem włoskich parkietów. Jako uczeń szkoły średniej wyjeżdżał on na wakacje do Włoch, ale bynajmniej nie po to by, odpoczywać, ale ciężko pracować. - Przez kilka lat z rzędu jeździłem do Włoch w wakacje, od 3 klasy liceum, do pracy do hotelu Perez nad morzem adriatyckim - przyznał. Mimo to w czasie wieczorków tanecznych młody Czarnek brylował na parkiecie z turystkami. - Tam była taka fajna rodzinna atmosfera stworzona przez właścicieli tego hotelu. Co dwa, czasem co trzy tygodnie, odbywały się tam tzw. "serate danzanti", czyli wieczory taneczne. Po prostu z gośćmi tańczyliśmy. Wspominam to z ogromnym sentymentem, ponieważ właściciele hotelu dbali o to, aby każdy czuł się tam jak w domu, a przede wszystkim pracownicy. To był, można powiedzieć, rodzinny hotel - mówił nam w 2022 roku.

To właśnie nad Adriatykiem Czarnek poznał swoją przyszłą żonę, gdyż również ona jeździła tam do pracy. - Tego ostatniego roku przyjechała do sąsiedniego hotelu Ambra właśnie Kasia. Wpadliśmy sobie tam w oko - mówił z nostalgią w głosie. Początki ich znajomości nie były jednak łatwe i usłane różami. - Trudność polegała na tym, że ja miałam pracę wieczorną, a Kasia przedwieczorną. Wieczorami nie mogliśmy się spotykać, ale to się jakoś nawiązało - tłumaczył. Mało tego - strzała Amora miała tak wielką siłę, że Czarnek w pewnym momencie porzucił nawet pracę i spore pieniądze! - Ona wróciła wcześniej do Polski, a ja byłem do tego stopnia zakochany, że skróciłem dwa tygodnie swój pobyt we Włoszech, co kosztowało mnie 1 mln lirów włoskich, a zatem 2 tys. zł. To nie jest nadal mało, a w latach 90. to było bardzo dużo. Poświęciłem to, żeby dotrzeć do Polski i dalej kontynuować naszą znajomość - zdradził nam.

