Lech Wałęsa spotkał się ze szwedzkim królem! "Mam swoją teorię świata"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-03-12 14:30

Wizyta króla Szwecji Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii w Polsce powoli dobiega końca, a z jednym z jej ostatnich akordów było spotkanie w Gdańsku z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Królewska para, która złożyła wieniec pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, a następnie odwiedziła Europejskie Centrum Solidarności, miała okazję do bezpośredniej rozmowy Wałęsą. Co takiego król Szwecji od niego usłyszał? Były prezydent, znany ze swojej bezpośredniości, przyznał, że podzielił się swoją "teorią świata" i podkreślił znaczenie przystąpienia Polski do NATO.

  • Królewska para ze Szwecji gości obecnie w Polsce.
  • Po wcześniejszych spotkaniach w stolicy, w czwartek 12 marca król i królowa są w Gdańsku.
  • Tam doszło do spotkania z Lechem Wałęsa.
  • Wiadomo już, o czym rozmawiali.

Wizyta króla Szwecji Karola XVI Gustawa z królową Sylwią w Gdańsku rozpoczęła się od złożenia wieńca przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności. Następnie para królewska udała się do Europejskiego Centrum Solidarności (ECS), gdzie spotkała się z Lechem Wałęsą i obejrzała wystawę poświęconą historii „Solidarności”. W ECS król Szwecji zawiesił kartę pamiątkową na ścianie z napisem „Solidarność”, która jest częścią wystawy stałej „Triumf wolności”. Zostawianie tam wpisów przez gości muzeum symbolizuje wspólnotę, solidarność i więź z ideami ruchu „Solidarność”. Król na swojej karcie napisał: „Dziękuję za bardzo interesującą wizytę. 12 marca 2026”. 

Lech Wałęsa ujawnia kulisy spotkania z królem Szwecji

Lech Wałęsa po spotkaniu z królem zauważył w rozmowie z dziennikarzami, że „ludzie pamiętają o naszych dokonaniach”. Pytany, o czym rozmawiali odparł, że o „wszystkim, co się dało”. – Mam swoją teorię świata i próbuję do niej namówić innych, w tym królów – oznajmił z charakterystyczną dla siebie swadą były prezydent. 

Zobacz: Król Szwecji podał Nawrockim renifera. Ujawniamy menu obiadu

Wałęsa, pytany o wspomnienia w związku z przypadającą 12 marca 27. rocznicą przystąpienia Polski do NATO, podkreślił, że „bardzo napracował się, by do tego doszło”. – Właściwie nikt nas nie chciał – ani Zachód, ani Stany Zjednoczone. Dopiero przekonałem prezydenta USA Billa Clintona na spotkaniu w Pradze. (Prezydent Czech) Vaclav Havel zaprosił nas tam na spotkanie i wtedy zapadła decyzja. Od tego momentu Clinton, który ma w tym największą zasługę, pomógł nam wejść do NATO. Gdyby do tego nie doszło, to z naszymi porozumieniami, z okrągłym stołem, postąpiono by z nami tak jak z Ukrainą – ocenił Wałęsa. 

Galeria poniżej: Tak mieszka Lech Wałęsa

Dom Lecha Wałęsy
Galeria zdjęć 19
Polityka SE Google News
Sonda
Czy Lech Wałęsa był dobrym prezydentem Polski?
TO NIE LECH WAŁĘSA OBALIŁ KOMUNĘ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LECH WAŁĘSA
KRÓL SZWECJI