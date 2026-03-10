Obiad na cześć szwedzkiej królewskiej pary. Wiemy, co zaserwowano w Pałacu Prezydenckim królowi i królowej

Szwedzka para królewska odwiedziła Warszawę, aby wzmocnić relacje Polski i Szwecji, spotykając się z prezydentem i pierwszą damą.

Polska i Szwecja intensyfikują współpracę gospodarczą, czego dowodem jest 700 szwedzkich firm w Polsce i rosnąca wymiana handlowa, wspierana rozmowami biznesowymi.

Polska zabiega o włączenie Szwecji do Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9), podkreślając znaczenie bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.

Wizytę uświetnił uroczysty obiad w Pałacu Prezydenckim, serwujący polskie specjały, takie jak pstrąg ojcowski czy sernik małopolski, z winami z polskich winnic.

Szwedzka para królewska z wizytą w Polsce

We wtorek do Warszawy przybyli JKM Karol XVI Gustaw, Król Szwecji oraz JKM Królowa Sylwia. Oficjalna wizyta rozpoczęła się od ceremonii powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, gdzie gości przywitali prezydent RP Karol Nawrocki oraz pierwsza dama Marta Nawrocka.

Po powitaniu odbyły się rozmowy delegacji obu państw. Spotkanie poprowadzili Karol Nawrocki oraz król Karol XVI Gustaw, a równolegle Marta Nawrocka spotkała się z królową Sylwią. W programie znalazła się również wspólna wizyta w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Współpraca Polski i Szwecji oraz bezpieczeństwo regionu

Podczas spotkania z mediami prezydent odniósł się do relacji gospodarczych między oboma państwami oraz do sytuacji bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Jak przypomniał Karol Nawrocki, w Polsce działa obecnie około 700 firm ze Szwecji, a wymiana handlowa między krajami stale rośnie. Zaznaczył również, że znaczącą częścią wizyty są rozmowy biznesowe przedsiębiorców obu państw.

Prezydent podkreślił też, że Polska zabiega o włączenie Szwecji do Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9), czyli formatu współpracy państw wschodniej flanki NATO.

Oficjalny obiad w Pałacu Prezydenckim

Wieczorem w Pałacu Prezydenckim w Warszawie zaplanowano uroczysty obiad wydawany przez prezydenta RP Karola Nawrockiego oraz pierwszą damę Martę Nawrocką na cześć króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii. Oficjalne kolacje dyplomatyczne organizowane w Pałacu Prezydenckim należą do najważniejszych elementów wizyt państwowych.

Wiemy, czym uraczy dostojnych gości prezydent Nawrocki z małżonką. Oto menu:

Czereśnie z foie gras,

Wędzony pstrąg z Ojcowskiego Parku Narodowego z kawiorem, musem chrzanowym i jabłkiem łąckim,

Comber z jelenia z pierogiem nadziewanym mięsem, gołąbkiem z kaszą gryczaną, gruszką z delikatnym czekoladowym musem,

Sernik małopolski z morelą i lawendą.

Do obiadu będą serwowane wina z polskich winnic, a obsługę kelnerską zapewni młodzież z renomowanej szkoły gastronomiczno- hotelarskiej w Gdańsku. Obiadowi będzie towarzyszyć muzyka poważna oraz aranżacje muzyki filmowej i musicalowej.

