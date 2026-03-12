Paulina Kosiniak-Kamysz i Marta Nawrocka zachwyciły. Przy królowej ze Szwecji wyglądały niczym księżniczki

Uroczysty obiad na cześć Nawrockich na Zamku Królewskim

Do Polski z kilkudniową wizytą przybyli król i królowa Szwecji. W środowy wieczór (11 marca) na Zamku Królewskim w Warszawie król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia wydali uroczysty obiad na cześć polskiej pary prezydenckiej. W menu pojawiły się niecodzienne przysmaki. Jak dowiedział się "Super Express" daniem głównym obiadu było podanie renifera w sosie przygotowanego jak dziczyzna. Do tego zaserwowano purée z szalotką, prażoną szalotkę, ser pleśniowy z prażonymi orzechami w syropie, a na deser pudding. Co więcej, jak donosiliśmy wcześniej, szwedzka para przywiozła ze sobą, specjalnie na uroczysty obiad XVIII-wieczną zastawę ze Szwecji. To wyjątkowy gest, który podkreślił rangę wydarzenia.

Dzień wcześniej to Karol i Marta Nawroccy ugościli szwedzką parę królewską na obiedzie w Pałacu Prezydenckim. Wtedy na stołach pojawiły się dania kuchni polskiej, a więc czereśnie z foie gras, wędzonego pstrąga z Ojcowskiego Parku Narodowego z kawiorem, musem chrzanowym i jabłkiem łąckim, comber z jelenia z pierogiem nadziewanym mięsem, gołąbkiem z kaszą gryczaną, gruszką z delikatnym czekoladowym musem oraz sernik małopolski z morelą i lawendą. Do obiadu podano wina z polskich winnic: Gewurztraminer 2023 z winnicy Srebrna Góra, Merlot 2022 z winnicy Wieliczka, a także Prunus Cerasus 2021 z The Big Fellow. Obsługę kelnerską zapewniła młodzież z renomowanej szkoły gastronomiczno-hotelarskiej w Gdańsku.

W uroczystości na Zamku Królewskim brali udział także politycy i dyplomaci. Zaproszeni zostali m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z małżonką Pauliną Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Marta Cienkowska, a także współpracownicy Karola Nawrockiego z kancelarii: Marcin Przydacz, Adam Andruszkiewicz, Zbigniew Bogucki.

Nawrocka i Kosiniak-Kamysz niczym księżniczki

Naszą uwagę przykuły Marta Nawrocka i żona szefa MON. Obie panie postawiły na wytworne, wieczorowe stylizacje. Wybrały klasykę, która jak wiadomo zawsze się obroni. Pierwsza dama wybrała suknię z długimi, wąskimi rękawami, w kolorze bordo o kroju syrenki. Do tego dobrała prostą fryzurę, czyli niski kok. Natomiast żona wicepremiera postawiła na czarną długą suknię z prześwitującymi rękawami, a włosy rozpuściła. Obie panie wyglądały pięknie i z klasą. Zobaczcie w galerii niżej.

