Paulina Kosiniak-Kamysz i Marta Nawrocka zachwyciły. Przy królowej ze Szwecji wyglądały niczym księżniczki

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-03-12 16:25

W Polsce z wizytą przybyła para królewska ze Szwecji. W środę wieczorem na Zamku Królewskim odbył się uroczysty obiad wydany przez Karola XVI Gustawa i królową Sylwię na cześć prezydenta Karola Nawrockiego i jego żony Marty Nawrockiej. W wydarzeniu wzięli też udział m.in. wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz z małżonką Pauliną.

Uroczysty obiad na cześć Nawrockich na Zamku Królewskim 

Do Polski z kilkudniową wizytą przybyli król i królowa Szwecji. W środowy wieczór (11 marca) na Zamku Królewskim w Warszawie król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia wydali uroczysty obiad na cześć polskiej pary prezydenckiej. W menu pojawiły się niecodzienne przysmaki. Jak dowiedział się "Super Express" daniem głównym obiadu było podanie renifera w sosie przygotowanego jak dziczyzna. Do tego zaserwowano purée z szalotką, prażoną szalotkę, ser pleśniowy z prażonymi orzechami w syropie, a na deser pudding. Co więcej, jak donosiliśmy wcześniej, szwedzka para przywiozła ze sobą, specjalnie na uroczysty obiad XVIII-wieczną zastawę ze Szwecji. To wyjątkowy gest, który podkreślił rangę wydarzenia. 

Dzień wcześniej to Karol i Marta Nawroccy ugościli szwedzką parę królewską na obiedzie w Pałacu Prezydenckim. Wtedy na stołach pojawiły się dania kuchni polskiej, a więc czereśnie z foie gras, wędzonego pstrąga z Ojcowskiego Parku Narodowego z kawiorem, musem chrzanowym i jabłkiem łąckim, comber z jelenia z pierogiem nadziewanym mięsem, gołąbkiem z kaszą gryczaną, gruszką z delikatnym czekoladowym musem oraz sernik małopolski z morelą i lawendą. Do obiadu podano wina z polskich winnic: Gewurztraminer 2023 z winnicy Srebrna Góra, Merlot 2022 z winnicy Wieliczka, a także Prunus Cerasus 2021 z The Big Fellow. Obsługę kelnerską zapewniła młodzież z renomowanej szkoły gastronomiczno-hotelarskiej w Gdańsku.

Polityka SE Google News

W uroczystości na Zamku Królewskim brali udział także politycy i dyplomaci. Zaproszeni zostali m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z małżonką Pauliną Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Marta Cienkowska, a także współpracownicy Karola Nawrockiego z kancelarii: Marcin Przydacz, Adam Andruszkiewicz, Zbigniew Bogucki.

Nawrocka i Kosiniak-Kamysz niczym księżniczki 

Naszą uwagę przykuły Marta Nawrocka i żona szefa MON. Obie panie postawiły na wytworne, wieczorowe stylizacje. Wybrały klasykę, która jak wiadomo zawsze się obroni. Pierwsza dama wybrała suknię z długimi, wąskimi rękawami, w kolorze bordo o kroju syrenki. Do tego dobrała prostą fryzurę, czyli niski kok. Natomiast żona wicepremiera postawiła na czarną długą suknię z prześwitującymi rękawami, a włosy rozpuściła. Obie panie wyglądały pięknie i z klasą. Zobaczcie w galerii niżej. 

Król Szwecji
Galeria zdjęć 28
SAWICKI: NIE OBNIŻAJMY CEN PALIW, BO... PRZYJADĄ NIEMCY
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAULINA KOSINIAK-KAMYSZ
MARTA NAWROCKA