Król Szwecji Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia złożyli kilkudniową wizytę w Polsce, której kulminacją były dwa uroczyste obiady dyplomatyczne.

Jeden z obiadów, wydany przez szwedzką parę królewską na Zamku Królewskim, był rewanżem za przyjęcie w Pałacu Prezydenckim.

Wizyty na tak wysokim szczeblu, z udziałem głów państw i ministrów, symbolizują szczególne relacje i wzajemny szacunek między krajami.

Szwedzka para królewska zadbała o każdy detal, przywożąc na obiad w Polsce własną zastawę stołową, co podkreśla rangę wydarzenia.

Rewanż na Zamku Królewskim: uroczysty obiad pary królewskiej

Środowy wieczór był kolejnym ważnym punktem wizyty szwedzkiej pary królewskiej w naszym kraju. Oficjalny obiad na cześć prezydenta Karola Nawrockiego to kluczowy element trwającej wizyty króla Szwecji w Polsce, podkreślający rangę spotkania. Król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia ugościli polską parę prezydencką na Zamku Królewskim w Warszawie.

Był to rewanż za przyjęcie, które dzień wcześniej, we wtorek 10 marca, wydał na ich cześć prezydent Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim. Zgodnie z dyplomatyczną tradycją, para królewska na tę okazję przywiozła ze sobą własną, królewską zastawę stołową. To symboliczny gest, który pokazuje szacunek i zaangażowanie gości w organizację wydarzenia na najwyższym poziomie.

Kogo król Karol XVI Gustaw gościł w Warszawie?

Głównymi gośćmi honorowymi środowego obiadu byli oczywiście prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką, Martą Nawrocką. To właśnie na ich cześć szwedzka para królewska zorganizowała całe przyjęcie. Jednak na liście zaproszonych znalazły się także inne kluczowe postacie polskiej sceny politycznej.

Wśród gości obecni byli między innymi szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, oraz szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski. Gospodarze wieczoru, Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia, osobiście witali najważniejszych przedstawicieli polskiego państwa. Obecność szefów tak ważnych resortów podkreśla, że rozmowy polsko-szwedzkie nie mają jedynie charakteru kurtuazyjnego, ale dotyczą również strategicznych obszarów współpracy.

