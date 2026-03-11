Tak szwedzkie media opisały Karola Nawrockiego. Wspomnieli o tatuażach

Król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia odwiedzają Polskę, a szwedzkie media zwracają uwagę na to, że prezydent Nawrocki jest przeciwnikiem programu SAFE.

Program SAFE, w ramach którego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro na wzmocnienie przemysłu obronnego, otwiera drzwi do współpracy z zagranicznymi firmami, w tym szwedzkimi, co nabiera szczególnego znaczenia w kontekście geopolitycznym.

Podczas wizyty król weźmie udział w forum poświęconym obronie cywilnej i konferencji o innowacjach i inwestycjach, a królowa uczestniczy w seminarium na temat wsparcia dzieci będących ofiarami przestępstw, a także odwiedzą Muzeum Warszawy.

Trzydniowa wizyta szwedzkiej pary królewskiej rozpoczęła się we wtorek. W jej trakcie król Karol XVI Gustaw spotkał się z polskim prezydentem. Szwedzkie media zwracają uwagę na to, że karol Nawrocki jest przeciwnikiem programu SAFE, który ma istotne znaczenie dla polsko-szwedzkiej współpracy.

Peter Johnsson, dziennikarz i pisarz mieszkający w Polsce, w artykule dla "Dagens Industri" podkreśla, że program SAFE, czyli decyzja UE o zaciągnięciu wspólnej pożyczki, jest obecnie w centrum polskiej debaty publicznej. W ramach tego programu Polska ma otrzymać 43,7 mld euro, które mają zostać przeznaczone na wzmocnienie polskiego przemysłu obronnego.

- Jednocześnie SAFE otwiera drzwi do współpracy z zagranicznymi firmami z branży obronnej, w tym Szwecji – zauważa Johnsson. Autor przypomina, że Polska, która od lat 90. była zorientowana na Stany Zjednoczone, w ostatnich latach znalazła się pod presją geopolityczną, szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie.

- W nowym kontekście Szwecja przestaje być dla Warszawy odległym krajem północy, a staje się strategicznym sąsiadem – dodał.

„Barwna postać” prezydenta

Szwedzkie media z zainteresowaniem przyglądają się również postaci polskiego prezydenta. Gazeta "Svensk Dam" określa Karola Nawrockiego mianem "barwnej postaci z pasją do piłki nożnej". Zwraca uwagę na jego tatuaże – podobno na torsie ma wytatuowane swoje ulubione drużyny: angielską Chelsea i Lechię Gdańsk.

Szwedzki tabloid "Aftonbladet" odnotowuje natomiast, że podczas spotkania z prezydentem RP królowa Sylwia przyciągała uwagę elegancką różową sukienką, a na nadgarstku miała kolorową bransoletkę, prawdopodobnie wykonaną przez jedno z wnucząt.

Program wizyty

W środę król Karol XVI Gustaw uczestniczy w Warszawie w forum poświęconym obronie cywilnej. Po południu para królewska wraz z ministrami weźmie udział w polsko-szwedzkiej konferencji o innowacjach i inwestycjach. Królowa Sylwia uczestniczy również w seminarium na temat szwedzkiego modelu wsparcia dzieci będących ofiarami przestępstw.

Para królewska odwiedzi także Muzeum Warszawy. Wieczorem na Zamku Królewskim w Warszawie planowany jest oficjalny obiad wydawany przez Karola XVI Gustawa i królową Sylwię na cześć prezydenta Nawrockiego i jego małżonki Marty Nawrockiej. Wizyta ma na celu "podniesienie relacji na wyższy poziom".

