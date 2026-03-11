Tak Marta Nawrocka wystroiła się na obiad z rodziną królewską. Zainspirowała się księżną Kate?

Król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia odwiedzili Polskę, rozpoczynając wizytę od spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim i pierwszą damą Martą Nawrocką.

Karol Nawrocki i król Karol XVI Gustaw prowadzili rozmowy plenarne na temat relacji polsko-szwedzkich, a kulminacją pierwszego dnia był uroczysty obiad wydany na cześć pary królewskiej w Zamku Królewskim.

Podczas obiadu uwagę zwróciła kreacja pierwszej damy, lazurowa suknia, która stylistycznie przypominała strój księżnej Kate z 2023 roku.

Wizyta króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii w Polsce rozpoczęła się od spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim i pierwszą damą Martą Nawrocką. Po oficjalnym powitaniu, prezydent Nawrocki i król Karol XVI Gustaw udali się na rozmowy plenarne, poświęcone wzajemnym relacjom i współpracy między Polską a Szwecją. W tym samym czasie, pierwsza dama Marta Nawrocka towarzyszyła królowej Sylwii podczas wizyty w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.

Kulminacyjnym punktem pierwszego dnia wizyty był uroczysty obiad wydany przez prezydenta i jego małżonkę na cześć pary królewskiej. Wydarzenie to miało miejsce w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, stanowiąc doskonałą okazję do dalszych rozmów w bardziej nieformalnej atmosferze.

Marta Nawrocka jak księżna Kate

Podczas uroczystego obiadu, prezydent Karol Nawrocki zaprezentował się w klasycznym, eleganckim czarnym garniturze i muszką. Uwagę zgromadzonych przykuła jednak kreacja Marty Nawrockiej. Wybrała ona dopasowaną, lazurową suknię sięgającą do ziemi. Charakterystycznym elementem jej stylizacji były długie rękawy z szerokimi wycięciami, które nadały całości wyrafinowanego charakteru. Do tego dobrała subtelną złota opaskę na włosy i delikatne kolczyki. Włosy zostawiła rozpuszczone i lekko pofalowane.

Można zakładać, że pierwsza dama zainspirowała się księżną Kate, która pojawiła się w bardzo podobnej kreacji w turkusowym kolorze podczas Royal Variety Performance w 2023 roku. Żona księcia Williama postawiła jednak nieco bardziej dopasowany krój, srebrny naszyjnik i bransoletkę oraz błyszczącą kopertówkę. We włosach nie miała ozdób, zamiast tego postawiła na klasyczne fale. Mimo tych różnic, obie panie wyglądały bardzo podobnie. Widać, że Marta Nawrocka inspiruje się prawdziwymi ikonami stylu!

