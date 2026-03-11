Król i królowa ze Szwecji wyprawią obiad na cześć Nawrockiego i jego żony! Specjalnie przywieźli ze sobą własną zastawę

Do Polski przybyła para królewska ze Szwecji, która w dniach 10–12 marca 2026 roku złoży wizytę, w czasie której przewidziane są oficjalne spotkania i rozmowy. W harmonogramie znalazły się m.in. rozmowy plenarne pod przewodnictwem Prezydenta RP i Jego Królewskiej Mości Karola XVI Gustawa, spotkanie z mediami, wizyta pary prezydenckiej oraz króla i królowej w Muzeum II Wojny Światowej. Obie panie będą miały również swój program, na który składa się choćby wizyta w Centrum Pomocy Dzieciom.

Król i królowa przywieźli ze sobą zastawę, by wydać obiad na cześć Nawrockich

Ważnymi punktami wtorku oraz środy są także uroczyste obiady (w dyplomacji wieczorne spotkania, które kojarzą się z kolacją to właśnie obiady). Pierwszego dnia oficjalny obiad wydawany zostanie przez Nawrockich na cześć Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii w Pałacu Prezydenckim w Sali Kolumnowej, a dzień później role się odwrócą, a obiad zostanie wydany na Zamku Królewskim w Sali Wielkiej. „Super Express” dowiedział się, że obiad wydawany na cześć naszej pary prezydenckiej zostanie podany na szwedzkiej zastawie. Bowiem król i królowa przywieźli ze sobą zastawę, która znajduje się pod specjalnym nadzorem.

Miejsce obiadów nie jest przypadkowe

Warto zauważyć, że taki obiad zwykle wydawany jest w prestiżowym miejscu (np. Zamek Królewski w Warszawie, tak będzie właśnie teraz), jest symbolicznym gestem szacunku i przyjaźni monarchii wobec polskiego państwa. Takie przyjęcia są standardowym elementem protokołu dyplomatycznego podczas oficjalnych wizyt głów państw. Jest to najwyższa ranga wizyty, mająca na celu podkreślenie szczególnych relacji między krajami.

Co ciekawe, za menu i przygotowanie potraw odpowiedzialny jest organizator wizyty po stronie gospodarza. Otrzymuje on wcześniej od ambasady informacje dotyczące wykluczeń kulinarnych ze względów religijnych lub zdrowotnych.

NIŻEJ ZDJĘCIA POLSKIEJ PARY PREZYDENCKIEJ ORAZ PARY KRÓLEWSKIEJ ZE SZWECJI

33