Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026. Sztuczna inteligencja wydała werdykt, czy wejdzie do finału

Już 12 maja Alicja Szemplińska stanie na scenie w trakcie półfinału Eurowizji 2026, prezentując swój utwór „Pray”. Reprezentantkę wyłoniono dzięki głosom widzów oddanym w polskich preselekcjach poprzez SMS i aplikację TVP VOD. Wokalistka, która nie mogła wystąpić na konkursie w 2020 roku, ma teraz przed sobą niespełna dwa miesiące na dopracowanie swojego show. W internecie wrze od spekulacji na temat jej szans na awans do finału. Aby rozwiać niektóre z nich, o prognozę poproszono sztuczną inteligencję.

Eurowizja 2026: oto konkurenci Polski

11 marca poznaliśmy ostateczną stawkę tegorocznej rywalizacji muzycznej. O zwycięstwo powalczą przedstawiciele zaledwie 35 krajów – to najmniej liczna grupa uczestników od 2003 roku, po tym, jak pięciu europejskich nadawców postanowiło zbojkotować wydarzenie ze względu na obecność Izraela. Występ Alicji Szemplińskiej zaplanowano na drugą połowę pierwszego półfinału, zaplanowanego na 12 maja. Jej kompozycja „Pray” wyróżnia się tym, że jest jedną z niewielu piosenek w stylu R&B, jakie kiedykolwiek usłyszeliśmy w trakcie 70-letniej historii konkursu.

Konkurencja w tym półfinale będzie niezwykle silna. Wystąpią w nim główni faworyci bukmacherów do ostatecznego zwycięstwa - artyści z Finlandii, Grecji, Szwecji i wspomnianego Izraela. W gronie pewniaków do awansu pojawia się także raper Satoshi, reprezentujący Mołdawię. Na eurowizyjnej scenie ponownie zaprezentują się Senhit z San Marino i legendarna grupa Vanilla Ninja. O przepustkę do wielkiego finału, rywalizując z Polską, będą ubiegać się również reprezentanci państw dawnej Jugosławii, Belgii, Litwy, Gruzji oraz Portugalii.

Szanse Alicji Szemplińskiej w notowaniach

Przed startem polskich eliminacji w Telewizji Polskiej, wyniki naszego kraju u typowaniach bukmacherów regularnie spadały. Tuż przed finałem szanse na triumf polskiej reprezentacji w Wiedniu szacowano na niecały 1%, co dawało jej dopiero 29. miejsce w zestawieniu. Po ogłoszeniu, że to właśnie Alicja Szemplińska wyjedzie na Eurowizję, sytuacja nie uległa znacznej poprawie na giełdach bukmacherskich, ale eurowizyjni fani patrzą na jej szanse z większym optymizmem. Wyniki powszechnie przeprowadzanych ankiet sugerują, że Polka ma szanse na zajęcie około ósmego miejsca w półfinałowej rywalizacji.

Eurowizja 2026. Sztuczna inteligencja prognozuje finał dla Polski

Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę szans polskiej reprezentantki w pierwszym półfinale, wykorzystano sztuczną inteligencję. AI zaprezentowała przypuszczalną punktację od poszczególnych krajów, biorąc pod uwagę głosy zarówno jurorów, jak i publiczności przed telewizorami. Warto zauważyć, że w edycji 2026 profesjonalne jury – obecnie siedmioosobowe – ponownie będzie miało wpływ na ostateczne wyniki w półfinałach, a ich głos stanowić będzie połowę punktacji końcowej.

Według algorytmów AI, które bazują na najnowszych kursach bukmacherskich, notowaniach oraz historycznych statystykach, Polska może liczyć na awans, zajmując siódme miejsce w półfinale. Z zestawienia wynika, że jurorzy uplasują utwór „Pray” na szóstym miejscu, z kolei widzowie na dziewiątym. Czas pokaże, na ile trafne okażą się te symulacje.

Prognozowane przez AI wyniki półfinału prezentują się w następujący sposób:

1. Szwecja - 321 pkt

2. Grecja - 293 pkt

3. Finlandia - 282 pkt

4. Izrael - 212 pkt

5. Chorwacja - 152 pkt

6. Serbia - 140 pkt

7. Polska - 126 pkt

8. Litwa - 122 pkt

9. Belgia - 111 pkt

10. Mołdawia - 106 pkt

11. Czarnogóra - 60 pkt

12. Estonia - 37 pkt

13. Gruzja - 32 pkt

14. Portugalia - 31 pkt

15. San Marino - 5 pkt

